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Школа Masters запускает онлайн-курс по классическому балету

News_detailed_picture© Masters

24 декабря в Школе Masters в Петербурге состоится презентация нового онлайн-курса «Классический балет: система координат».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации, адрес Школы Masters: Итальянская ул., д. 17.

Курс представит его автор, Богдан Королек — балетный критик, помощник художественного руководителя Урал Балета. Автор критических текстов и эссе о балете и опере в российской периодике, изданиях Большого и Мариинского театров, один из редакторов-составителей антологии «Новая русская музыкальная критика» (2014–2016), автор сценария балета «Дивертисмент короля» (Мариинский театр, 2015), соавтор сценария балетов «Приказ короля» (2018) и «Конек-горбунок» (2020) в театре Урал Опера Балет (Екатеринбург).

У классического балета миллионы фанатов в мире, но абсолютное большинство из них любит не сам балет, а мифы о нем — или отдельные его символы вроде тридцати двух фуэте. В лучшем случае зритель приходит на балет, чтобы увидеть инсценировку известного романа или повести. Курс «Классический балет: система координат» предлагает рассмотреть балет не как собрание мифов или историю знаменитых танцовщиков, а самодостаточное искусство, профессиональную систему, художественную идею в ее развитии.

Как устроен словарь классического танца? Из каких элементов складывается балетный спектакль? Обязательно ли у него должна быть литературная основа? Какое отношение балет имеет к другим искусствам и к нашей повседневности? Таковы вопросы, на которые отвечают шесть лекций курса. Так задается система координат, помогающая зрителям ориентироваться в этом виде сценического зрелища — которое со стороны кажется закрытым для непосвященных и оторванным от реальности.

Курс состоит из шести видеолекций, сгруппированных по пяти темам:

  • «Служение — ремесло (душа — тело)»
  • «Земля — воздух (par terre — en l'air
  • «Чужое — свое»
  • «Сюжетное — бессюжетное»
  • «Текст — интерпретация»).

Общая продолжительность курса — 260 минут. Лекции будут сопровождаться видеофрагментами наиболее значимых постановок в истории мирового балета.

Курс «Классический балет: система координат» будет доступен для заказа на онлайн-платформе Школы Masters с 21 декабря.




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