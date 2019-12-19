Владимир Юровский продирижирует «Рождественской ораторией» в Москве

© Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова

4 и 5 января в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве при участии Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского будет исполнена «Рождественская оратория» Баха.

В проекте также участвуют солисты Юлия Лежнева (сопрано), Верена Уземан (меццо-сопрано), Бенедикт Кристьянссон (тенор), Станислав Швец (бас) и вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко.

«"Рождественская оратория" — шесть кантат, написанных Бахом для исполнения во время праздничных рождественских служб в главных церквях Лейпцига, — напоминают организаторы. — Последовательное изложение повествования Евангелия придают кантатам характер законченного цикла, а роскошный инструментальный состав, включающий трубы и литавры, ставит их в ряд самых торжественных, радостных и величественных творений немецкого гения».

Грандиозное будет исполнено в два вечера: 4 января прозвучат 1–3 части оратории, 5 января — 4–6 части.

Владимир Юровский:

«Я редко исполняю Баха в России, но с течением времени появилась внутренняя потребность играть эту музыку все чаще и чаще. "Рождественская оратория" — одно из моих любимых сочинений Баха, с ним у меня связана длинная история, начавшаяся именно здесь в России. В конце 80-х годов в Москву приехал Гельмут Риллинг, с участием студентов Московской консерватории и привезенных им солистов впервые в Советском Союзе были исполнены первые три части "Рождественской оратории". Я был на этом концерте и помню, какое незабываемое ощущение вызвала во мне эта музыка и какое ощущение счастья долго еще жило во мне.

В 2008 году, когда я являлся членом коллегии Российского национального оркестра, мы исполнили четыре из шести кантат "Рождественской оратории" в Большом зале консерватории. Но уже тогда у меня возникло ощущение, что эта музыка более органично будет воплощаться в условиях храма. Такой храм в Москве есть — лютеранский собор Петра и Павла. Музыка Баха в соборе звучит лучше: необходимо ограничение акустического и визуального пространства, чтобы концентрировать внимание на музыкальных событиях и тех духовных идеях, которые артикулируются в этом сочинении. Я причисляю себя к поколению исторически информированных музыкантов, и исполнять Баха мы будем в барочных традициях настолько, насколько это возможно сделать на современных инструментах».









Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU