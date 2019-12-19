Театральные критики назвали человеком года Евгения Миронова

Ассоциация театральных критиков (АТК) подвела итоги 2019 года в номинациях «Человек года» и «Спектакль года», а также в специальной номинации «Событие года». Человеком года назван художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов с формулировкой «За деятельную поддержку театров и людей театра в регионах, а также за развитие и сохранение фестиваля "Территория"».

Как сообщает сайт АТК, члены ассоциации высоко оценили выступления Евгения Миронова в защиту деятелей театра — в частности, поддержку Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева и Мытищинского театра «ФЭСТ», и его неизменную принципиальную позицию по делу «Седьмой студии».

Несмотря на срыв фестиваля «Территория. Камчатка» государственными структурами, фестиваль «Территория» остается, благодаря, в частности, усилиям Евгения Миронова, важной частью театральной жизни страны. Члены АТК также вспомнили про инициированную Мироновым в 2019 году программу развития театра на Дальнем Востоке, его многолетний вклад в развитие Фестиваля театров малых городов и разностороннюю благотворительную деятельность (фонды «Артист», «Жизнь в движении»).

В номинации «Спектакль года» по версии АТК победила постановка Кирилла Серебренникова «Барокко» («Гоголь-центр», Москва).

Главным событием 2019 года, по мнению АТК, стала акция «Я/Мы Павел Устинов» в поддержку фигурантов «московского дела», инициированная группой российских артистов.

16 сентября актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за нападение на представителя власти во время несанкционированного митинга 3 августа. В этот же день актеры Александр Молочников, Александр Паль, Никита Ефремов, Никита Кукушкин, Григорий Добрыгин и другие запустили акцию в защиту своего коллеги. Члены АТК уверены, что этот флешмоб цеховой солидарности оказался важным событием для всего театрального сообщества страны, способствующим формированию гражданского общества.











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