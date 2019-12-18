В Петербурге открывается культурно-образовательный центр Р.А.Д.И.О.

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С 22 по 29 декабря в петербургском Доме Радио пройдет первый цикл «Лаборатории современного зрителя» — проект, с которого начнет работу новый культурно-образовательный центр Р.А.Д.И.О., создаваемый командой художественного руководителя оркестра и хора MusicAeterna Теодора Курентзиса.
Как сообщает пресс-служба MusicAeterna, Р.А.Д.И.О. будет объединять творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, охватывающие все области современного искусства.
Культурно-образовательный центр Р.А.Д.И.О. станет площадкой для репетиций и выступлений коллективов семейства MusicAeterna: оркестра и хора, вокального квартета MusicAeterna four, хора MusicAeterna byzantina, специализирующегося на византийской музыке, команды исследователей современной музыки MusicAeterna contemporana, ансамблей MusicAeterna percussions и MusicAeterna brass, а также приглашенных исполнителей, работающих в сфере современной академической музыки и искусства.
Р.А.Д.И.О. станет резиденцией для композиторов, артистов, художников, режиссеров, исследующих различные формы искусства. Резиденты получат возможности для творческого поиска и создания новых произведений, примут участие в просветительской и исследовательской программах проекта.
В рамках образовательной программы Р.А.Д.И.О. будут проводиться мастер-классы для профессиональных музыкантов от признанных мастеров и визионеров, охватывающие все области современного искусства (Р.А.Д.И.О. академия). В перспективе на базе центра будут созданы детский хор MusicAeterna и другие творческие молодежные коллективы (MusicAeterna lab), оборудованы звукозаписывающие студии для продвижения авторских и экспериментальных программ MusicAeterna и других независимых коллективов на собственном лейбле звукозаписи, открыто издательство для трансляции художественных ценностей и философии MusicAeterna.
Основные события проекта Р.А.Д.И.О. будут записываться, доступ к ним будет открыт для публики. Площадкой для максимально широкого представления проектов центра в будущем станет радиостанция Р.А.Д.И.О. — интернет-платформа, соединяющая аудиторию и сообщество MusicAeterna по всему миру.
Проект в полном объеме будет реализован в течение нескольких лет. Начало ему положит «Лаборатория современного зрителя», созданная Теодором Курентзисом еще в Перми. «Лаборатория» объединяет различные просветительские форматы: лекции, творческие встречи, мастер-классы, разбор партитур и открытые репетиции. Зрители вместе с музыкантами исследуют материал, над которым в данный момент работает MusicAeterna, изучают его структуру и язык, открывая заключенные в нем смыслы и выразительные возможности, погружаются в культурный и исторический контекст произведения.
Первый цикл «Лаборатории» будет посвящен композитору Жан-Филиппу Рамо, сочинения которого оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит 30 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Лекции и мастер-классы цикла проведут сотрудник Центра барочной музыки Версаля, музыковед Тома Сури, помощник концертмейстера первых скрипок оркестра MusicAeterna Владислав Песин, хореограф и танцовщица Яна Воинова, композиторы Владимир Раннев и Алексей Ретинский, профессор Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Александр Дмитриев, протоиерей Кирилл Копейкин.
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