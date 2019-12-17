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В Тургеневке прочитают лекцию о Кафке и юморе абсурда

News_detailed_picture© «Эшколот»

22 декабря в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в Москве состоится лекция филолога Стивена Вайнберга «Кафка и юмор абсурда. Жест в немом кино и идишском театре», организованная культурно-образовательным проектом «Эшколот».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Давно подмечено, что проза Кафки безошибочно опознается по характерному использованию жестов, — говорится в сообщении на сайте проекта «Эшколот». — Еще в 1934 году Вальтер Беньямин писал, что жест — это ключ к пониманию "кафкианского". Происхождение "кафкианского жеста" связано с абсурдистским "остранением" движений немого кино и идишского театра. Кафка в своей прозе творчески эксплуатирует узнаваемый набор физических движений, превращая их в абсурдный модернистский юмор, носящий выраженный «еврейский» характер. Это не слэпстик, а многоликая избыточность body language. Абсурдистский юмор Кафки выглядит нигилистическим, однако в своей глубине он соприкасается с субъективной "правдой"».

В своей лекции научный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта Стивен Вайнберг анализирует юмор Кафки, сопоставляя его тексты с фрагментами немых фильмов и спектаклями идишского театра.

Лекция организована при поддержке фонда «Генезис»

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