Фильм «Тридцать» Симоны Костовой выйдет в российский прокат

© Cineticle Films

1 января компания Cineticle Films выпускает в прокат в России фильм «Тридцать» (Dreissig, Германия) Симоны Костовой, который называют одним из главных и самых кинематографичных дебютов 2019 года.

Об этом сообщает журнал Cineticle.

Предпрокатные показы пройдут 25 декабря в киноцентре «Октябрь» (Москва) и 27 декабря в кинотеатре «Звезда» (Москва) и в кинотеатре «Англетер» (Петербург).

«Симона Костова — выпускница берлинской киношколы DFFB, одной из лучших в Германии, — сняла "Тридцать" за несколько дней и c минимальным бюджетом, а на главные роли позвала друзей, — говорится в в описании фильма на сайте Cineticle. — Снятый на одном дыхании и практически в реальном времени фильм буквально меняется на наших глазах — камерная "квартирная" история о буднях 30-летних постепенно вырастает в эпическую полифоничную драму о хрупкости человеческих связей и чувств».

Мировая премьера фильма «Тридцать» состоялась на Роттердамском кинофестивале 2019 года, где он был представлен в программе Bright Future. После этого дебютная картина Симоны Костовой была показана в программе «Перспективы немецкого кино» Берлинале-2019 и на кинофестивалях в Эдинбурге и Чонджу.

В России фильм открывал летнюю кинопрограмму «Garage Screen 2019» Музея современного искусства «Гараж» (Москва) и закрывал киносезон «Новой Голландии» (Петербург), а также участвовал в конкурсных программах фестивалей «Зеркало» (Иваново), «Край света» (Южно-Сахалинск) и «Дни Voiсes» (Вологда).



















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