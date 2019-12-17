Фильм «Тридцать» Симоны Костовой выйдет в российский прокат

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1 января компания Cineticle Films выпускает в прокат в России фильм «Тридцать» (Dreissig, Германия) Симоны Костовой, который называют одним из главных и самых кинематографичных дебютов 2019 года.
Об этом сообщает журнал Cineticle.
Предпрокатные показы пройдут 25 декабря в киноцентре «Октябрь» (Москва) и 27 декабря в кинотеатре «Звезда» (Москва) и в кинотеатре «Англетер» (Петербург).
«Симона Костова — выпускница берлинской киношколы DFFB, одной из лучших в Германии, — сняла "Тридцать" за несколько дней и c минимальным бюджетом, а на главные роли позвала друзей, — говорится в в описании фильма на сайте Cineticle. — Снятый на одном дыхании и практически в реальном времени фильм буквально меняется на наших глазах — камерная "квартирная" история о буднях 30-летних постепенно вырастает в эпическую полифоничную драму о хрупкости человеческих связей и чувств».
Мировая премьера фильма «Тридцать» состоялась на Роттердамском кинофестивале 2019 года, где он был представлен в программе Bright Future. После этого дебютная картина Симоны Костовой была показана в программе «Перспективы немецкого кино» Берлинале-2019 и на кинофестивалях в Эдинбурге и Чонджу.
В России фильм открывал летнюю кинопрограмму «Garage Screen 2019» Музея современного искусства «Гараж» (Москва) и закрывал киносезон «Новой Голландии» (Петербург), а также участвовал в конкурсных программах фестивалей «Зеркало» (Иваново), «Край света» (Южно-Сахалинск) и «Дни Voiсes» (Вологда).
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