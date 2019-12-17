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На COLTA.RU начинается просветительский курс «Маскулинность для чайников»

News_detailed_picture© Heinrich-Böll-Stiftung

18 декабря Фонд имени Генриха Бёлля, Гёте-Институт в Москве и COLTA.RU запускают просветительский онлайн-курс «Маскулинность для чайников».

Видеокурс раскрывает темы прошедшего осенью-зимой 2019 года цикла публичных дискуссий «Быть мужчиной» и продолжает онлайн-курс «Гендер для чайников» 2016 года.

Лекторы онлайн-курса «Маскулинность для чайников» — ведущие российские и немецкие эксперты: социологи, психологи, гендерные исследователи — записали восемь познавательных видео на самые актуальные темы, касающиеся основных аспектов маскулинности: образа жизни, установок, ценностей и паттернов поведения современного мужчины.


Как устроена маскулинность и почему нужно говорить о ней?

  • Почему нам сегодня нужен разговор о мужчинах?
  • Как меняются представления о маскулинности?
  • Каковы новые роли и статусы современных мужчин?


Как становятся мужчинами?

  • Откуда берутся мальчики?
  • Что такое мужская гендерная социализация?
  • С чем связаны буллинг и рисковое поведение мальчиков?


Маскулинность и насилие

  • Почему мужчины проявляют агрессию и совершают насилие?
  • Связано ли это с биологией?
  • Как снизить уровень насилия?


Мужчины, отношения и секс

  • Как меняется мужская интимность?
  • Какие отношения сейчас ищут мужчины?
  • Нужна ли мужчине семья?


Мужская гомосексуальность

  • Почему гомосексуальность такая болезненная тема среди мужчин?
  • Откуда берутся геи?
  • Осуждает ли религия гомосексуальность в священных текстах?


Мужчины рабочего класса

  • Чем мужчины рабочие отличаются от мужчин других профессий?
  • Как устроены жизнь и ценности мужчин рабочего класса?
  • Как менялась нормативная маскулинность рабочих?


Современное отцовство

  • Как меняется отношение мужчин к детям?
  • Как воспитывать современных мальчиков?


Зачем мужчинам феминизм?

  • Почему мужчины воспринимают феминизм как нечто враждебное?
  • Чем он полезен для мужчин?


Лекции видеокурса будут выходить на COLTA.RU раз в неделю


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