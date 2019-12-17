На COLTA.RU начинается просветительский курс «Маскулинность для чайников»

© Heinrich-Böll-Stiftung

18 декабря Фонд имени Генриха Бёлля, Гёте-Институт в Москве и COLTA.RU запускают просветительский онлайн-курс «Маскулинность для чайников».

Видеокурс раскрывает темы прошедшего осенью-зимой 2019 года цикла публичных дискуссий «Быть мужчиной» и продолжает онлайн-курс «Гендер для чайников» 2016 года.

Лекторы онлайн-курса «Маскулинность для чайников» — ведущие российские и немецкие эксперты: социологи, психологи, гендерные исследователи — записали восемь познавательных видео на самые актуальные темы, касающиеся основных аспектов маскулинности: образа жизни, установок, ценностей и паттернов поведения современного мужчины.



Как устроена маскулинность и почему нужно говорить о ней?

Почему нам сегодня нужен разговор о мужчинах?

Как меняются представления о маскулинности?

Каковы новые роли и статусы современных мужчин?





Как становятся мужчинами?

Откуда берутся мальчики?

Что такое мужская гендерная социализация?

С чем связаны буллинг и рисковое поведение мальчиков?



Маскулинность и насилие

Почему мужчины проявляют агрессию и совершают насилие?

Связано ли это с биологией?

Как снизить уровень насилия?



Мужчины, отношения и секс

Как меняется мужская интимность?

Какие отношения сейчас ищут мужчины?

Нужна ли мужчине семья?



Мужская гомосексуальность

Почему гомосексуальность такая болезненная тема среди мужчин?

Откуда берутся геи?

Осуждает ли религия гомосексуальность в священных текстах?



Мужчины рабочего класса

Чем мужчины рабочие отличаются от мужчин других профессий?

Как устроены жизнь и ценности мужчин рабочего класса?

Как менялась нормативная маскулинность рабочих?



Современное отцовство

Как меняется отношение мужчин к детям?

Как воспитывать современных мальчиков?



Зачем мужчинам феминизм?

Почему мужчины воспринимают феминизм как нечто враждебное?

Чем он полезен для мужчин?



Лекции видеокурса будут выходить на COLTA.RU раз в неделю







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