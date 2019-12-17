На COLTA.RU начинается просветительский курс «Маскулинность для чайников»

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18 декабря Фонд имени Генриха Бёлля, Гёте-Институт в Москве и COLTA.RU запускают просветительский онлайн-курс «Маскулинность для чайников».
Видеокурс раскрывает темы прошедшего осенью-зимой 2019 года цикла публичных дискуссий «Быть мужчиной» и продолжает онлайн-курс «Гендер для чайников» 2016 года.
Лекторы онлайн-курса «Маскулинность для чайников» — ведущие российские и немецкие эксперты: социологи, психологи, гендерные исследователи — записали восемь познавательных видео на самые актуальные темы, касающиеся основных аспектов маскулинности: образа жизни, установок, ценностей и паттернов поведения современного мужчины.
Как устроена маскулинность и почему нужно говорить о ней?
Как становятся мужчинами?
Маскулинность и насилие
Мужчины, отношения и секс
Мужская гомосексуальность
Мужчины рабочего класса
Современное отцовство
Зачем мужчинам феминизм?
Лекции видеокурса будут выходить на COLTA.RU раз в неделю
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