Третьяковка объявила планы на 2020 год

Виктор Васнецов. Три царевны подземного царства. 1879 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

16 декабря пресс-служба Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) распространила информацию о выставках 2020 года.

Одной из первых в новом сезоне откроется выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». С 22 февраля по 10 мая в Западном крыле Новой Третьяковки будут представлены работы Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Елены Поленовой, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, группы «Синий суп» и других художников.

С апреля по август в Новой Третьяковке пройдет выставка-исследование «Это было навсегда. 1968–1985» — вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах — оттепели, застое и перестройке. В экспозицию войдут более 400 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.

В мае в главном здании ГТГ в Лаврушинском переулке откроется выставка «Предчувствуя ХХ век. Корифеи русской графики», которая представит рисунки Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Ге, Ильи Репина, Валентина Серова и других художников. Также в мае откроется выставка «Никоновы. Три художника», посвященная творчеству Павла Никонова, Михаила Никонова и Виктории Никоновой.

Работы таких художников, как Мриналини Мукерджи, Субодха Гупта, Амар Канвар, Шилпа Гупта, Анита Дюбе и Аниш Капур, можно будет увидеть в июне-сентябре на выставке «Современное индийское искусство» в Западном крыле Новой Третьяковки.

Осенью в Новой Третьяковке откроется выставка «Романтизм. Мечты о свободе». Совместно с государственными художественными собраниями Дрездена ГТГ представит более 150 картин немецких и русских романтиков, в том числе Каспара Давида Фридриха, Карла Густава Каруса, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Ореста Кипренского и Карла Брюллова.

В ноябре Западное крыло Новой Третьяковки станет площадкой еще одного крупного международного проекта — выставки «Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж», на которой будут представлены около 200 работ европейских художников, среди которых Ансельм Кифер, Илья Кабаков, Жанна Кадырова, Эрвин Вурм, Энтони Гормли, Георг Базелиц, Герхард Рихтер. Выставка продлится до 21 февраля 2021 года, после чего отправится в Берлин, а затем в Париж.

Кроме того, в числе проектов ГТГ в 2020 году выставка «Эхо прошедшего времени» в рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники», Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела», выставки скульптора Александра Рукавишникова и художника Константина Кузнецова.











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