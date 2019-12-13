Российские и британские музыканты выступят в МАММ

Гришковец и «Бигуди». «Кто здесь вспомнит нас?..»
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18 декабря в Мультимедия Арт Музее, Москва (МАММ) в рамках Года музыки Великобритании и России 2019 пройдет концерт «Common Space», на котором музыканты из Москвы и Бирмингема исполнят музыку современных российских и британских композиторов.
В концерте примут участие пять российских музыкантов Московского ансамбля современной музыки (флейта, кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано) и четыре солиста ведущего британского ансамбля современной музыки Birmingham Contemporary Music Group (флейта, ударные, гитара и альт).
В первом и втором отделениях прозвучат сочинения Брина Харрисона, Брайана Фернихоу и Ребекки Сондерс, завершат программу произведения Олега Гудачева и Сергея Невского.
Как сообщают организаторы, проект объединяет две идеи:
«Первая идея — общность. Российские и британские композиции, открывающие и замыкающие вечер, посвящены одной теме: непривычному распределению звука в пространстве и отказу от классической концертной ситуации в пользу звуковой инсталляции — партии инструментов независимы друг от друга, исполнители распределены в пространстве или перемещаются в нем, а у каждого слушателя возникает своя индивидуальная звуковая картина».
«Вторая идея — одновременность и расфокусировка восприятия слушателя в рамках концертной инсталляции, в ходе которой несколько камерных сочинений будут в одно и то же время исполнены в разных пространствах».
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