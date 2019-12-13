«Рождественский вертеп Павла Карманова» возвращается в «Зарядье»

Гришковец и «Бигуди». «Кто здесь вспомнит нас?..»
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10 января в Московском концертном зале «Зарядье» будет представлен «Рождественский вертеп Павла Карманова» – мультимедийное и многожанровое музыкальное представление, основанное на народной драме «Смерть царя Ирода».
«Российский композитор-минималист Павел Карманов искусно связал оригинальные тексты, аутентичный фольклор, элементы рок-музыки и костюмированного перфоманса с музыкой собственного сочинения», — говорится в сообщении на сайте МКЗ «Зарядье».
Впервые музыкальное представление под названием «Вертепное действо» Павел Карманов представил в канун Рождества 2002 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского в декорациях художника Теодора Тэжика с участием ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», камерного ансамбля Opus Posth Татьяны Гринденко, ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского, камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» и рок-группы «Вежливый отказ».
В январе 2019 года «Рождественский вертеп Павла Карманова» был впервые показан на сцене «Зарядья». В постановке приняли участие самые разные музыканты — от ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» и ансамбля «Персимфанс» до «Вежливого отказа» и валторниста Аркадия Шилклопера. Сценическая история проекта продолжилась в начале лета 2019 года: фрагменты «Вертепа» были показаны 1 июня, в день открытия книжного фестиваля «Красная площадь», в рамках его культурной программы.
В январе 2020 года «Рождественский Вертеп Павла Карманова» вернется в зал «Зарядье» в новой постановке и с новой сценографией.
Участники концерта:
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