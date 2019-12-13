«Рождественский вертеп Павла Карманова» возвращается в «Зарядье»

© Рождественский Вертеп Павла Карманова / Facebook

10 января в Московском концертном зале «Зарядье» будет представлен «Рождественский вертеп Павла Карманова» – мультимедийное и многожанровое музыкальное представление, основанное на народной драме «Смерть царя Ирода».

«Российский композитор-минималист Павел Карманов искусно связал оригинальные тексты, аутентичный фольклор, элементы рок-музыки и костюмированного перфоманса с музыкой собственного сочинения», — говорится в сообщении на сайте МКЗ «Зарядье».

Впервые музыкальное представление под названием «Вертепное действо» Павел Карманов представил в канун Рождества 2002 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского в декорациях художника Теодора Тэжика с участием ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», камерного ансамбля Opus Posth Татьяны Гринденко, ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского, камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» и рок-группы «Вежливый отказ».

В январе 2019 года «Рождественский вертеп Павла Карманова» был впервые показан на сцене «Зарядья». В постановке приняли участие самые разные музыканты — от ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» и ансамбля «Персимфанс» до «Вежливого отказа» и валторниста Аркадия Шилклопера. Сценическая история проекта продолжилась в начале лета 2019 года: фрагменты «Вертепа» были показаны 1 июня, в день открытия книжного фестиваля «Красная площадь», в рамках его культурной программы.

В январе 2020 года «Рождественский Вертеп Павла Карманова» вернется в зал «Зарядье» в новой постановке и с новой сценографией.

Участники концерта:

Павел Карманов, композитор, пианист, флейтист;

ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», руководитель — Андрей Котов;

ансамбль «Персимфанс» (Первый симфонический ансамбль без дирижера);

Сергей Старостин, этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер, собиратель и исполнитель русского фольклора;

рок-группа «Вежливый отказ»;

детский вокальный ансамбль «Веретенце», руководитель — Валерия Петрушина;

Аркадий Шилклопер, валторнист, композитор, аранжировщик, импровизатор;

Александр Маноцков, композитор;

Албертс Альбертс и Александра Конникова, режиссеры постановки, хореографы, танц-художники.













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