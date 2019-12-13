В Новой Третьяковке откроется выставка о советском модернизме

Геворг Кочар. Столовая Союза писателей Армении на Севанском полуострове. 1963 © Национальный архив Армении

20 декабря в Новой Третьяковке начнет работу передвижная выставка Гёте-Института «Город завтрашнего дня», посвященная советскому модернизму.

«Выставка исследует архитектурную реализацию альтернативных социальных проектов, для которых характерны элементы эмансипации и в то же время элементы репрессивности и колониализма, — говорится в описании проекта на сайте Гёте-Института. — Основное внимание создатели выставки уделяют развитию модернистской советской архитектуры и ее нынешнему наследию; она знакомит зрителей со всеми представителями модернизма, местными вариантами и неизвестными шедеврами».

Маршрут передвижной выставки проходит по шести локациям советского модернизма — это Ереван, Минск, Москва, Новосибирск, Киев и Тбилиси.

Как сообщаюит организаторы, в концепции выставки учтена местная специфика: в каждом городе она взаимодействует с архивными материалами, сохраняя лишь определенное ядро, которое в каждом новом контексте разворачивается по-разному.

Выставка «Город завтрашнего дня» в Новой Третьяковке продлится до 19 января.

Кураторы: Рубен Аревшатян, Анна Кац и Георг Шёльхаммер.

Консультанты проекта: Борис Чукович, Татьяна Эфрусси, Николай Ерофеев, Марк Акопян, Ольга Казакова и Димитрий Задорин.

Партнеры проекта: Государственная Третьяковская галерея (Москва), Национальный музей — институт архитектуры имени Александра Таманяна (Ереван), Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева (Москва), Московский архитектурный институт и музей архитектуры (Москва), Институт модернизма (Москва), ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» (Тюмень).















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