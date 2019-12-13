Российские реалии обсудят в Сахаровском центре

Гришковец и «Бигуди». «Кто здесь вспомнит нас?..»
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14 и 15 декабря в Сахаровском центре в Москве пройдет конференция «Российские реалии: государство, социум, гражданское общество».
Конференцию организуют Сахаровский центр, Международный Мемориал и Аналитический центр Юрия Левады. Участие по предварительной онлайн-регистрации.
Программа конференции:
14 декабря
13:00—15:30 Трансформация политического режима
Кирилл Рогов, политолог, журналист, член правления фонда «Либеральная миссия».
«Неоконченный транзит: станет ли Россия среднеазиатской деспотией?»
Константин Гаазе, преподаватель МВШСЭН («Шанинка»), социолог.
«Партии, фратрии, племена: деградация систем релевантности государственной службы»
Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
«Деньги как индикатор интересов российской власти и бизнеса (бюджеты и инвестиции)»
Максим Трудолюбов, журналист, колумнист «Ведомостей», The New York Times, редактор блога Kennan Institute «The Russia File».
«Передача власти по наследству в современной России vs экспансия государства: конфликт целей и средств»
Леонид Гозман, психолог, общественный деятель, политик.
«Неудавшийся диалог между властью и обществом как причина трансформации путинского режима»
16:30—18:00 Историческая идентичность и самосознание
Никита Петров, историк, зампредседателя совета Научно-информационного и просветительского центра Международного Мемориала.
«Чего российское государство хочет от собственной истории?»
Дарья Хлевнюк, социолог, научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ.
«Сценарии работы с трудным прошлым: социология исторической памяти»
Николай Эппле, филолог, журналист.
«"Слепые зоны" и "белые пятна" бума исторической памяти»
18:30—20:30 Гражданское общество и его враги
Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».
«Что репрессии и террор делают с гражданским обществом: Российская империя — СССР — Россия»
Татьяна Честина, председатель правления ЭКА — Зеленого движения России.
«Экопротест-2019: как меняется борьба и борцы за природу»
Вячеслав Бахмин, сопредседатель Московской Хельсинкской группы, председатель правления Сахаровского центра.
«Гражданское общество: развитие или выживание»
Элла Панеях, социолог, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
«Низовая модернизация: от развития к реакции»
15 декабря
13:00—14:30 Социальные порядки и государство
Андрей Захаров, философ, преподаватель РГГУ и Школы гражданского просвещения, соредактор журнала «Неприкосновенный запас».
«Самоуправление как разновидность государевой службы: случай России»
Дмитрий Рогозин, социолог, преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН («Шанинка»).
«Старость в бедности, или бедность старости»
Сергей Мохов, социальный антрополог, редактор журнала «Археология русской смерти», эксперт фонда «Хамовники».
«Умереть в России: паллиативная помощь между институтами и благими идеями»
15:30—18:00 Репрессии: государство ожесточается
Александр Черкасов, председатель совета Правозащитного центра «Мемориал».
«Политические репрессии — 2019: от индивидуальных к категориальным?»
Леонид Драбкин, координатор «ОВД-Инфо».
«Гражданская солидарность в условиях нарастающих политических репрессий»
Ольга Романова, основатель движения «Русь сидящая», журналист.
«Общество наблюдает за системой ФСИН. Стала ли она лучше?»
Лев Гудков, директор «Левада-центра».
«Границы протеста: ресурсы и перспективы влияния на действующий режим»
Татьяна Ворожейкина, политолог.
«Солидарность и самоорганизация в "похорошевшем концлагере": может ли гражданское общество стать субъектом политики вопреки желанию государства?»
18:30—20:30 Общество и невроз
Иван Микиртумов, философ, преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге.
«Опасная педагогика: как власть воспитывает людей через аффекты и избегает публичной политики»
Оксана Мороз, культуролог, руководитель магистерской программы в МВШСЭН («Шанинка»), креативный директор Фонда Егора Гайдара.
«От "детской травмы" к "пограничному расстройству личности": постсоветское как диагноз»
Жюли Реше, философ, психоаналитик, преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ.
«"Мама, мы все тяжело больны". Тревожное общество?»
Людмила Петрановская, психолог, педагог, публицист.
«Между агрессором и жертвой: почему наши общественные дискуссии так бессмысленны и беспощадны»
Куратор программы — Борис Грозовский, автор телеграм-канала EventsAndTexts, директор программы — Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра.
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