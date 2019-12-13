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Российские реалии обсудят в Сахаровском центре

News_detailed_picture© Сахаровский центр

14 и 15 декабря в Сахаровском центре в Москве пройдет конференция «Российские реалии: государство, социум, гражданское общество».

Конференцию организуют Сахаровский центр, Международный Мемориал и Аналитический центр Юрия Левады. Участие по предварительной онлайн-регистрации.

Программа конференции:

14 декабря

13:00—15:30 Трансформация политического режима

  • Кирилл Рогов, политолог, журналист, член правления фонда «Либеральная миссия».
    «Неоконченный транзит: станет ли Россия среднеазиатской деспотией?»

  • Константин Гаазе, преподаватель МВШСЭН («Шанинка»), социолог.
    «Партии, фратрии, племена: деградация систем релевантности государственной службы»

  • Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
    «Деньги как индикатор интересов российской власти и бизнеса (бюджеты и инвестиции)»

  • Максим Трудолюбов, журналист, колумнист «Ведомостей», The New York Times, редактор блога Kennan Institute «The Russia File».
    «Передача власти по наследству в современной России vs экспансия государства: конфликт целей и средств»

  • Леонид Гозман, психолог, общественный деятель, политик.
    «Неудавшийся диалог между властью и обществом как причина трансформации путинского режима»

16:30—18:00 Историческая идентичность и самосознание

  • Никита Петров, историк, зампредседателя совета Научно-информационного и просветительского центра Международного Мемориала.
    «Чего российское государство хочет от собственной истории?»

  • Дарья Хлевнюк, социолог, научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ.
    «Сценарии работы с трудным прошлым: социология исторической памяти»

  • Николай Эппле, филолог, журналист.
    «"Слепые зоны" и "белые пятна" бума исторической памяти»

18:30—20:30 Гражданское общество и его враги

  • Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».
    «Что репрессии и террор делают с гражданским обществом: Российская империя — СССР — Россия»

  • Татьяна Честина, председатель правления ЭКА — Зеленого движения России.
    «Экопротест-2019: как меняется борьба и борцы за природу»

  • Вячеслав Бахмин, сопредседатель Московской Хельсинкской группы, председатель правления Сахаровского центра.
    «Гражданское общество: развитие или выживание»

  • Элла Панеях, социолог, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
    «Низовая модернизация: от развития к реакции»



15 декабря

13:00—14:30 Социальные порядки и государство

  • Андрей Захаров, философ, преподаватель РГГУ и Школы гражданского просвещения, соредактор журнала «Неприкосновенный запас».
    «Самоуправление как разновидность государевой службы: случай России»

  • Дмитрий Рогозин, социолог, преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН («Шанинка»).
    «Старость в бедности, или бедность старости»

  • Сергей Мохов, социальный антрополог, редактор журнала «Археология русской смерти», эксперт фонда «Хамовники».
    «Умереть в России: паллиативная помощь между институтами и благими идеями»

15:30—18:00 Репрессии: государство ожесточается

  • Александр Черкасов, председатель совета Правозащитного центра «Мемориал».
    «Политические репрессии — 2019: от индивидуальных к категориальным?»

  • Леонид Драбкин, координатор «ОВД-Инфо».
    «Гражданская солидарность в условиях нарастающих политических репрессий»

  • Ольга Романова, основатель движения «Русь сидящая», журналист.
    «Общество наблюдает за системой ФСИН. Стала ли она лучше?»

  • Лев Гудков, директор «Левада-центра».
    «Границы протеста: ресурсы и перспективы влияния на действующий режим»

  • Татьяна Ворожейкина, политолог.
    «Солидарность и самоорганизация в "похорошевшем концлагере": может ли гражданское общество стать субъектом политики вопреки желанию государства?»

18:30—20:30 Общество и невроз

  • Иван Микиртумов, философ, преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге.
    «Опасная педагогика: как власть воспитывает людей через аффекты и избегает публичной политики»

  • Оксана Мороз, культуролог, руководитель магистерской программы в МВШСЭН («Шанинка»), креативный директор Фонда Егора Гайдара.
    «От "детской травмы" к "пограничному расстройству личности": постсоветское как диагноз»

  • Жюли Реше, философ, психоаналитик, преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ.
    «"Мама, мы все тяжело больны". Тревожное общество?»

  • Людмила Петрановская, психолог, педагог, публицист.
    «Между агрессором и жертвой: почему наши общественные дискуссии так бессмысленны и беспощадны»

Куратор программы — Борис Грозовский, автор телеграм-канала EventsAndTexts, директор программы — Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра.

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