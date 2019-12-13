Российские реалии обсудят в Сахаровском центре

14 и 15 декабря в Сахаровском центре в Москве пройдет конференция «Российские реалии: государство, социум, гражданское общество».

Конференцию организуют Сахаровский центр, Международный Мемориал и Аналитический центр Юрия Левады. Участие по предварительной онлайн-регистрации.

Программа конференции:

14 декабря

13:00—15:30 Трансформация политического режима

Леонид Гозман , психолог, общественный деятель, политик. «Неудавшийся диалог между властью и обществом как причина трансформации путинского режима»

Максим Трудолюбов , журналист, колумнист «Ведомостей», The New York Times, редактор блога Kennan Institute «The Russia File». «Передача власти по наследству в современной России vs экспансия государства: конфликт целей и средств»

Наталья Зубаревич , профессор географического факультета МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики. «Деньги как индикатор интересов российской власти и бизнеса (бюджеты и инвестиции)»

16:30—18:00 Историческая идентичность и самосознание

Никита Петров , историк, зампредседателя совета Научно-информационного и просветительского центра Международного Мемориала. «Чего российское государство хочет от собственной истории?»

18:30—20:30 Гражданское общество и его враги

Элла Панеях , социолог, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. «Низовая модернизация: от развития к реакции»

Татьяна Честина , председатель правления ЭКА — Зеленого движения России. «Экопротест-2019: как меняется борьба и борцы за природу»

Алексей Левинсон , заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра». «Что репрессии и террор делают с гражданским обществом: Российская империя — СССР — Россия»





15 декабря

13:00—14:30 Социальные порядки и государство

Сергей Мохов , социальный антрополог, редактор журнала «Археология русской смерти», эксперт фонда «Хамовники». «Умереть в России: паллиативная помощь между институтами и благими идеями»

Дмитрий Рогозин , социолог, преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН («Шанинка»). «Старость в бедности, или бедность старости»

Андрей Захаров , философ, преподаватель РГГУ и Школы гражданского просвещения, соредактор журнала «Неприкосновенный запас». «Самоуправление как разновидность государевой службы: случай России»

15:30—18:00 Репрессии: государство ожесточается

Татьяна Ворожейкина , политолог. «Солидарность и самоорганизация в "похорошевшем концлагере": может ли гражданское общество стать субъектом политики вопреки желанию государства?»

Лев Гудков , директор «Левада-центра». «Границы протеста: ресурсы и перспективы влияния на действующий режим»

Ольга Романова , основатель движения «Русь сидящая», журналист. «Общество наблюдает за системой ФСИН. Стала ли она лучше?»

Александр Черкасов , председатель совета Правозащитного центра «Мемориал». «Политические репрессии — 2019: от индивидуальных к категориальным?»

18:30—20:30 Общество и невроз

Иван Микиртумов, философ, преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Опасная педагогика: как власть воспитывает людей через аффекты и избегает публичной политики»

Оксана Мороз, культуролог, руководитель магистерской программы в МВШСЭН («Шанинка»), креативный директор Фонда Егора Гайдара.

«От "детской травмы" к "пограничному расстройству личности": постсоветское как диагноз»

Жюли Реше, философ, психоаналитик, преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ.

«"Мама, мы все тяжело больны". Тревожное общество?»