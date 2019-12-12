Изданы архивные записи Рудольфа Баршая
© Фирма Мелодия
Фирма «Мелодия» выпустила собрание архивных записей Рудольфа Баршая (1924-2010), подготовленное к 95-летию музыканта.
Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», в собрание вошли сольные, ансамблевые и оркестровые записи, большинство из которых впервые извлечены из архива, либо никогда не публиковались на компакт-дисках.
Среди произведений, представленных на пяти дисках юбилепйного издания, Сольная партита Баха и «Траурная музыка» Хиндемита, Концертная симфония Моцарта в ансамбле с Давидом Ойстрахом и оркестровые концерты Стравинского, оркестровки «Мимолетностей» Прокофьева и квартет Шостаковича в исполнении первого состава Квартета имени Чайковского (с участием Юлиана Ситковецкого).
«Кульминация издания — полная запись оркестрового переложения баховского "Искусства фуги", наряду с окончанием Десятой Малера Баршай считал этот труд главным делом своей жизни», — отмечает пресс-служба фирмы «Мелодия».
Цифровая версия альбома «Рудольф Баршай. Юбилейное издание (5 CD)» доступна на YouTube и Spotify.
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