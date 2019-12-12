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Третьяковка запускает просветительский онлайн-проект по русскому искусству

News_detailed_picture© Государственная Третьяковская галерея

Сегодня, 12 декабря, начинает работу «Лаврус» (lavrus.art) – просветительский проект по русскому искусству, созданный Государственной Третьяковской галереей (ГТГ).

«Лаврус» состоит из тематических курсов и материалов разного формата: статей, видеолекций и экскурсий, интерактивных заданий, галерей с изображениями и комментариев к ним, сообщает сайт ГТГ.

О прошлом и настоящем русского искусства, о художниках, стилях и эпохах будут рассказывать историки искусства, хранители Третьяковской галереи и приглашенные эксперты.

Первыми новый проект представит курсы об Илье Репине и Василии Поленове, а также подборку литературы об этих худождниках с комментариями и видео мастер-класс «Композиционный конспект» по основам композиции на материале работ Репина.

«"Лаврус" — проект-антология русского искусства, который будет постоянно обновляться. Его миссия — сделать художественное наследие музея доступным каждому, — отмечают создатели проекта. — "Лаврус" создан для тех, кто хочет знать больше о художниках Третьяковской галереи и русской культуре, готовится к урокам и семинарам и ищет надежный источник информации или нуждается в творческом импульсе для занятий с детьми».

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