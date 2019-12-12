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«Порядок слов» отметит юбилей двумя фестивалями

News_detailed_pictureКадр из фильма «Fruits of the Loom»© IFFR

15 января 2020 года независимому проекту «Порядок слов» исполнится 10 лет. В декабре проект организует к юбилею два фестиваля – Фестиваль невидимого кино и Негрушинский фестиваль.

13 декабря в петербургском книжном магазине «Порядок слов» начнется Второй Фестиваль невидимого кино (кураторы — кинотеоретик Дарина Поликарпова, кинокритик Ксения Ильина и режиссер Анастасия Волохова).

Фестиваль откроется фильмом Яакко Пассалвуо, Антти Юссилы и Яри Каллио «Fruits of the Loom» (2019) из программы кинофестиваля в Роттердаме, и продолжится девятью фильмами секции «Портрет-состояние».

14 декабря состоится просмотр и обсуждение невидимых фильмов в секциях «Эксперимент-прием», «Игровое кино» и «Ритм-видео», а 15 декабря — в секциях «Параллельная документалистика», «Видеоэссе» и «Кино о кино», после чего будут подведены итоги фестиваля.

21 в 22 декабря в магазине «Порядок слов» пройдет Второй Негрушинский (музыкальный) фестиваль.

Участники: Danny Glasses, ЭВА2О37, «Бохошик», «Красные зори», Гр. Полухутенко, «Мертвые ежата», «Сердоболь», Doqta, Мария Дубровина, Children Slyness, ПДNK (Потомственный Дворянин / Nikita Karbasov), Дмитрий Шубин и Tequilajazzz.

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