«Музыкальная академия» издаст неизвестную музыку российских композиторов

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20 декабря в Музее С.С. Прокофьева в Москве состоится презентация нового проекта журнала «Музыкальная академия», цель которого — открытие и комплексное представление ранее неизвестной музыки крупнейших российских композиторов.
Начало в 17:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
«Принцип таков. В каждом выпуске нотного приложения — ранее не публиковавшееся сочинение отечественного композитора. В самом журнале — научная статья, посвященная этому опусу, и тематическое интервью с автором. Четвертый элемент конструкции — компакт-диск с записью произведения, первое в истории "Академии" аудиоприложение к журналу. Я надеюсь, что между четырьмя элементами проекта возникнет синергия, и вместе они породят к жизни пятый — любовь к открываемой нами музыке», — говорит главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев.
Героем декабрьского выпуска «Музыкальной академии» станет композитор Владимир Мартынов — один из его ключевых опусов, созданный почти полвека назад, будет впервые опубликован в виде партитуры и издан на аудионосителе.
На презентации в Музее Прокофьева сочинение прозвучит в исполнении Татьяны Гринденко (скрипка) и Михаила Дубова (фортепиано). В презентации примут участие Владимир Мартынов и Ярослав Тимофеев, а также генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян и шеф-редактор издательства «Композитор» Петр Поспелов.
Проект осуществляется редакцией журнала «Музыкальная академия» в партнерстве с «Фирмой Мелодия» и Союзом композиторов России
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