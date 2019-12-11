COLTA.RU продлевает голосование за героев десятилетия

Редакция COLTA.RU решила перенести с 11 на 18 декабря срок окончания голосования за людей, определивших 2010-е в России.

Интерес к голосованию, которое мы запустили 20 ноября, превысил наши ожидания. На 10:45 мск 11 декабря на COLTA.RU зарегистрировано 124 тысячи голосов. В некоторых разделах наши читатели голосуют солидарно, в других сохраняется интрига, и — самое главное — число голосов продолжает стабильно расти.

Мы хотим дать шанс всем желающим прологосовать. Поэтому мы решили продлить проект «Выбери героев десятилетия» еще на неделю, до следующей среды.

Голосование заканчивается в полночь 18 декабря, результаты будут опубликованы на COLTA.RU 20 декабря.

А пока напоминаем правила:

Выберите от одной до трех персон, которые кажутся вам (именно вам) знаковыми фигурами, определившими для вас эпоху 2008–2019 годов в России. Они могут вам нравиться или не нравиться: важно место, которое они занимали в культурно-общественной жизни и в ваших мыслях. Голосовать можно только один раз. Пожалуйста, будьте честными: любые попытки технологических накруток будут отслеживаться редакцией и пресекаться.



























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