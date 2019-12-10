Конференция «Музей в городе — город в музее» состоится в Музее Москвы

Археологи, историки, антропологи, социологи, экономисты, архитекторы, урбанисты, культурологи и музейные специалисты примут участие в IV Международной конференции «Музей в городе – город в музее», которая пройдет 13 и 14 декабря в Музее Москвы.

Как сообщает сайт музея, конференция «Музей в городе — город в музее», посвященная открытым формам взаимодействия современного музея и города, соберет более 70 спикеров из Москвы, российских регионов и зарубежных стран.

Среди участников конференции директор по контенту Музея Лондона Финбарр Вулли, генеральный секретарь Альянса европейских музейных организаций (NEMO) Джулия Пагель, профессор Университета Амстердама Ежи Гавронски, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, архитектор, основатель бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева, президент компании Habidatum Алексей Новиков, вице-президент фонда «Сколково» Елена Зеленцова, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, директор Музея Норильска Наталья Федянина, директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

Цель конференции — показать, как меняется сегодня система «человек — музей — город»: горожане включаются в реализацию музейных проектов и формирование коллекции, переосмысливаются взаимосвязи локальных нарративов и целого города.

Первый день конференции будет посвящен актуальным формам взаимодействия музеев с разнообразными городскими сообществами в кураторских, просветительских и исследовательских проектах, а также музейной экономике как важному фактору развития городских пространств.

Во второй день разговор будет сфокусирован на способах изучения и интерпретации городской истории и современности музеем и городскими экспертами: современных инструментах краеведения, способах актуализации археологического наследия в городской среде, перформативных практиках в городе и взаимодействии жителей в городском пространстве.











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU