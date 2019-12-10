Музей-панорама «Бородинская битва» открылся после реставрации

9 декабря в Москве после двух лет реставрации открылся для посещения музей-панорама «Бородинская битва».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, восстановлен фасад здания — ему возвращен исторический облик, установлены новые световые конструкции и инженерные системы, а также оборудование, облегчающее осмотр экспозиции маломобильным посетителям.

Кроме того, подготовлен новый мультимедийный гид по музею на платформе дополненной реальности Artefact.

В ближайшее время начнется открытая реставрация главного объекта музея — полотна самой панорамы, рассказал директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов.

«Мы не будем закрывать для этого процесса музей, — отметил он. — Важно понимать, что работа будет делиться на несколько этапов. Сначала мы отреставрируем маленький фрагмент панорамы, который уцелел после пожара 1967 года, и окончательно утвердим методику восстановления. Затем проведем инженерную подготовку, в ходе которой создадим все условия для реставраторов, а в 2021 году начнется ремонт аварийного фрагмента».

Полностью реставрацию планируется завершить в конце 2022 года.

Собрание музея-панорамы «Бородинская битва» включает панораму Бородинского сражения работы художника Франца Рубо, коллекции живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и редкой книги, нумизматическую коллекцию и предметы снаряжения и вооружения. Онлайн-каталог музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов.















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU