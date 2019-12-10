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В Москве состоится благотворительный фестиваль «У тюрьмы не женское лицо»

News_detailed_picture© Консорциум женских неправительственных объединений

14 и 15 декабря на разных площадках Москвы пройдет фестиваль «У тюрьмы не женское лицо» – первый в России благотворительный фестиваль, посвященный женщинам-заключенным и женщинам, которые уже вышли на свободу.

Фестиваль организует Консорциум женских неправительственных объединений, защищающий права и интересы женщин и оказывающий бесплатную юридическую помощь жертвам домашнего насилия на территории всей России. Собранные деньги пойдут на оплату юристов и адвокатов для женщин, обратившихся в Консорциум за поддержкой.

«Мы слишком мало знаем о женских колониях. Мужские колонии похожи на государство в государстве, женские — на глухой концлагерь, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Сейчас, когда принятие "Закона о домашнем насилии" откладывается, когда на уровне власти слышны голоса прошлого, мыслящие формулировками из "Домостроя", самое время вывести на публичный уровень то, что хранит в своих стенах женская тюрьма».

Расписание:

  • 14 декабря — «Театр.doc»
    лекторий, дискуссия, моноспектакль Марины Клещевой «Лир-Клещ», аукцион работ Виктории Ломаско, маркет и сбор гуманитарной помощи

    Лекции прочитают юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова и адвокат-координатор Консорциума женских НПО, адвокат Ангелины Хачатурян (15:00, «Женские колонии в России: между "особым отношением" и бесчеловечным обращением»), соавтор федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», одна из создательниц проекта «Насилию.нет» Мари Давтян (17:00, «Убей или будь убитой: почему государство сажает женщин за самооборону?»).

    В дискуссии «Как я могу помочь?» примут участие юрист фонда «Русь сидящая» Анастасия Сиротина, бывшая заключенная, актриса «Театра.doc» Оксана Крутицкая и активистка Дарья Серенко.

    Аукцион проведут правозащитница, соосновательница «Зоны права» и «Медиазоны» Мария Алехина и левая активистка и феминистка Елена Безрукова.

  • 15 декабря — бар «Успех»
    благотворительный концерт

    Участники: BITTER, Интурист, fathers sins, Алик Южный, Fizzраствор, Katiny Slezki и ГАММ

ОБЩЕСТВО: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ



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