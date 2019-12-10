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Выставка «Скрипка Бромберга» пройдет в Международном Мемориале

News_detailed_picture© Международный Мемориал

17 декабря в Международном Мемориале в Москве начнет работу выставка «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний 1920-1950 годов в СССР».

Как сообщает сайт Международного Мемориала, проект стал победителем грантового музейно-выставочного конкурса Российского еврейского конгресса.

Руководитель проекта — Борис Беленкин, кураторы — Борис Беленкин и Ирина Щербакова, архитекторы — Кирилл Асс и Надя Корбут, графический дизайн — Дмитрий Мордвинцев, Анастасия Агеева.

В центре экспозиции жизненный путь узника ГУЛАГа Вениамина Бромберга – музыканта, художника, писателя, убежденного сиониста, казненного на Колыме в 1942 году. На выставке будут представлены материалы из фондов Общества «Мемориал», Российского государственного архива социально-политической истории, Государственной публичной исторической библиотеки России и Музея истории евреев в России.

Одна из главных тем выставки – преследование евреев за принадлежность, реальную или сфабрикованную, к национальным, религиозным, культурным, политическим движениям. В экспозиции отражена и политика большевиков в первые послереволюционные годы, когда много делалось для развития национальной культуры, социальной и профессиональной адаптации евреев. С началом Второй мировой войны курс стал постепенно меняться: подогревались антисемитские настроения, вылившиеся к концу 1940-х в неприкрытое юдофобство государственных практик и репрессии. На выставке этому посвящен специальный раздел.

Выставка «Скрипка Бромберга» в Международном Мемориале продлится до 1 июля 2020 года.

Генеральный партнер выставки — Российский еврейский конгресс, выставка проводится при содействии Государственной публичной исторической библиотеки России, Музея истории евреев в России, Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и Фонда имени Генриха Бёлля

Информационные партнеры — COLTA.RU и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс

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