Европейская киноакадемия вручила призы по итогам года

© Twentieth Century Fox Film

7 декабря в Берлине состоялась 32-я церемония вручения ежегодной премии Европейской киноакадемии. Лучшим европейским фильмом признана «Фаворитка» (The Favourite, Ирландия-Великобритания-США) Йоргоса Лантимоса.

Как сообщает «Профисинема», эта картина получила награды еще в семи номинациях: «Лучшая актриса» (Оливия Колман), «Лучший режиссер» (Йоргос Лантимос), «Лучшая комедия», «Лучший оператор» (Робби Райан), «Лучший монтаж» (Йоргос Мавропсаридис), «Лучший дизайн костюмов» (Сэнди Пауэлл) и «Лучшие прически и макияж» (Надиа Стэйси).

В номинации «Лучший актер» награжден Антонио Бандерас за роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава» (Dolor y gloria, Испания-Франция), в номинации «Лучший сценарий» — Селин Скьямма за работу над картиной «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu, Франция).

В этом году Европейская киноакадемия впервые присудила премию за лучший сериал. Ее обладателем стал «Вавилон-Берлин» (Babylon Berlin, Германия) Хендрика Хандлёгтена, Тома Тыквера и Ахима фон Борриса.

Почетную премию за вклад в кинематограф получила французская актриса Жюльет Бинош.

Полностью список лауреатов премии Европейской киноакадемии 2019 года приводится на ее сайте.



































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU