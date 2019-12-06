Франсуа Ксавье Рот и оркестр «Столетия» выступят в зале «Зарядье»

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21 декабря в Московском концертном зале «Зарядье» в исполнении оркестра «Столетия» под управлением Франсуа Ксавье Рота прозвучит «Фантастическая симфония» Берлиоза.
«Созданный в 2003 году выдающимся музыкантом, французским дирижером Франсуа Ксавье Ротом, Оркестр "Столетия" (Les Siècles) — один из главных фаворитов современного движения аутентичного исполнительства», — говорится в сообщении на сайте МКЗ «Зарядье».
«Владея обширной коллекцией исторических инструментов, музыканты исполняют музыку любой эпохи на соответствующих инструментах, — отмечают организаторы концерта. — Их репертуар охватывает целые столетия — от барокко до наших дней».
В дискографии оркестра «Столетия» и Франсуа Ксавье Рота 16 альбомов, изданных ведущими звукозаписывающими компаниями. В 2018 году пластинка с записями произведений Дебюсси, Делиба и Берлиоза была номинирована на премию «Грэмми».
Концерт в «Зарядье» станет первым выступлением Франсуа Ксавье Рота и его оркестра в России.
Также в программе вечера редко исполняемая увертюра Берлиоза к неоконченной опере «Тайные судьи» и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Бетховена, солировать в котором будет американская пианистка Элис Сара Отт, эксклюзивный артист Deutsche Grammophon.
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