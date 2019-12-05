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Американские критики выбрали лучшие фильмы года

News_detailed_picture© Netflix

Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей премии по итогам 2019 года. В категории «Лучший фильм» победителем стала картина Мартина Скорсезе «Ирландец» (The Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях.

Об этом сообщает «Профисинема».

Лучшим режиссером назван Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), лучшими актерами — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности») и Рене Зеллвегер («Джуди»/«Judy»). В категории «Прорыв года» отмечен Пол Уолтер Хаузер, режиссер фильма «Дело Ричарда Джуэлла».

Десять лучших фильмов 2019 года по версии Национального совета кинокритиков США:

  • «1917», реж. Сэм Мендес;
  • «Меня зовут Долемайт» (Dolemite is My Name), реж. Крэйг Брюэр;
  • «Ford против Ferrari» (Ford vs Ferrari), реж. Джеймс Мэнголд;
  • «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), реж. Тайка Вайтити;
  • «Достать ножи» (Knives Out), реж. Райан Джонсон
  • «Брачная история» (Marriage Story), реж. Ной Баумбах;
  • «Однажды в Голливуде» (Once Upon a TIme... in Hollywood), реж. Квентин Тарантино;
  • «Дело Ричарда Джуэлла» (Richeard Jewell), реж. Клинт Иствуд;
  • «Неограненные драгоценности» (Uncut Gems), реж. Джошуа Сэфди, Бен Сэфди;
  • «Волны» (Waves), Трей Эдвард Шульц.

Пять лучших фильмов 2019 года на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США:

  • «Атлантика» (Atlantique, Франция-Сенегал-Бельгия), реж. Мати Диоп;
  • «Невидимая жизнь Эвридики» (A Vida Invisível, Бразилия-Германия), реж. Карим Айнуз;
  • «Боль и слава» (Dolor y gloria, Испания-Франция), реж. Педро Альмодовар;
  • «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu, Франция), реж.
  • «Транзит» (Transit, Германия-Франция), реж. Кристиан Петцольд.

Полностью список лауреатов премии Национального совета кинокритиков США приводится на его сайте.

КИНО: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ



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