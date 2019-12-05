Американские критики выбрали лучшие фильмы года

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Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей премии по итогам 2019 года. В категории «Лучший фильм» победителем стала картина Мартина Скорсезе «Ирландец» (The Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях.
Об этом сообщает «Профисинема».
Лучшим режиссером назван Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), лучшими актерами — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности») и Рене Зеллвегер («Джуди»/«Judy»). В категории «Прорыв года» отмечен Пол Уолтер Хаузер, режиссер фильма «Дело Ричарда Джуэлла».
Десять лучших фильмов 2019 года по версии Национального совета кинокритиков США:
Пять лучших фильмов 2019 года на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США:
Полностью список лауреатов премии Национального совета кинокритиков США приводится на его сайте.
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