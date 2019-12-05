Американские критики выбрали лучшие фильмы года

© Netflix

Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей премии по итогам 2019 года. В категории «Лучший фильм» победителем стала картина Мартина Скорсезе «Ирландец» (The Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях.

Об этом сообщает «Профисинема».

Лучшим режиссером назван Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), лучшими актерами — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности») и Рене Зеллвегер («Джуди»/«Judy»). В категории «Прорыв года» отмечен Пол Уолтер Хаузер, режиссер фильма «Дело Ричарда Джуэлла».

Десять лучших фильмов 2019 года по версии Национального совета кинокритиков США:

«1917», реж. Сэм Мендес;

«Меня зовут Долемайт» (Dolemite is My Name), реж. Крэйг Брюэр;

«Ford против Ferrari» (Ford vs Ferrari), реж. Джеймс Мэнголд;

«Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), реж. Тайка Вайтити;

«Достать ножи» (Knives Out), реж. Райан Джонсон

«Брачная история» (Marriage Story), реж. Ной Баумбах;

«Однажды в Голливуде» (Once Upon a TIme... in Hollywood), реж. Квентин Тарантино;

«Дело Ричарда Джуэлла» (Richeard Jewell), реж. Клинт Иствуд;

«Неограненные драгоценности» (Uncut Gems), реж. Джошуа Сэфди, Бен Сэфди;

«Волны» (Waves), Трей Эдвард Шульц.

Пять лучших фильмов 2019 года на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США:

«Атлантика» (Atlantique, Франция-Сенегал-Бельгия), реж. Мати Диоп;

«Невидимая жизнь Эвридики» (A Vida Invisível, Бразилия-Германия), реж. Карим Айнуз;

«Боль и слава» (Dolor y gloria, Испания-Франция), реж. Педро Альмодовар;

«Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu, Франция), реж.

«Транзит» (Transit, Германия-Франция), реж. Кристиан Петцольд.

Полностью список лауреатов премии Национального совета кинокритиков США приводится на его сайте.











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