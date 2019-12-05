Вышла «Энциклопедия российского уличного искусства»

9 декабря в Москве на 21-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится презентация «Энциклопедии российского уличного искусства».

Энциклопедия объединила биографические статьи о российских уличных художниках, авторскую хронологию уличного искусства и глоссарий основных терминов, относящихся к граффити и стрит-арту, и стала первым фундаментальным изданием о российском уличном искусстве в русскоязычном поле, выпущенном в энциклопедическом формате.

Объем книги, иллюстрированной фотографиями, документирующими развитие уличного искусства в России в течении последних 3-х десятилетий — 316 страниц в полноцвете.

Над «Энциклопедией российского уличного искусства» работала редколлегия под руководством Творческого объединения «Артмоссфера», книга выпущена при поддержке благотворительного фонда «ОМК-Участие», организатора ежегодного фестиваля городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе, продюсеры издания — проектная группа «8 линий».

Работа над книгой велась в течении двух лет. Основной раздел энциклопедии содержит биографические статьи о 187 российских художниках и командах, работающих в поле уличного искусства сегодня или начинавших свой путь с граффити. Сбор информации о художниках производился посредством анкетирования и интервьюирования, а также изучения открытых источников, после чего тексты приводились к формату энциклопедической статьи.

Презентация «Энциклопедии российского уличного искусства» начнется в 16:00 в зоне семинаров №1. В ней примут участие:

Марина Михайленко — генеральный директор благотворительного фонда «ОМК-Участие»;

Юлия Бычкова — управляющий партнер проектной группы «8 линий», куратор фестиваля «Арт-Овраг» 2017-2019;

Сабина Чагина — сооснователь Творческого объединения «Артмоссфера» и одноименной биеннале уличного искусства, руководитель редколлегии «Энциклопедии российского уличного искусства»;

Юлия Василенко — сооснователь Творческого объединения «Артмоссфера» и одноименной биеннале уличного искусства, руководитель редколлегии «Энциклопедии российского уличного искусства».

Игорь Поносов — куратор и исследователь уличного искусства. Автор книг «Искусство и город» и «Russian Urban Art: History and Conflicts», посвященных феномену уличного искусства на постсоветском пространстве, редактор раздела биографических статей в «Энциклопедии российского уличного искусства»;

Марта Пакните — автор текстов об искусстве, арт-журналист, научный сотрудник Творческого объединения «Артмоссфера», редактор раздела биографических статей «Энциклопедии российского уличного искусства»;

Дмитрий Аске — художник, исследователь уличного искусства, куратор исторической выставки «Уличное искусство в России с 1980-х до сегодняшнего дня» в рамках биеннале «Артмоссфера», автор и редактор раздела хронологии российского уличного искусства «Энциклопедии российского уличного искусства»;

Миша Most — современный художник, участник первых российских граффити-команд, эксперт редколлегии «Энциклопедии российского уличного искусства».









Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU