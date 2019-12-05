Вышла «Энциклопедия российского уличного искусства»

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9 декабря в Москве на 21-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоится презентация «Энциклопедии российского уличного искусства».
Энциклопедия объединила биографические статьи о российских уличных художниках, авторскую хронологию уличного искусства и глоссарий основных терминов, относящихся к граффити и стрит-арту, и стала первым фундаментальным изданием о российском уличном искусстве в русскоязычном поле, выпущенном в энциклопедическом формате.
Объем книги, иллюстрированной фотографиями, документирующими развитие уличного искусства в России в течении последних 3-х десятилетий — 316 страниц в полноцвете.
Над «Энциклопедией российского уличного искусства» работала редколлегия под руководством Творческого объединения «Артмоссфера», книга выпущена при поддержке благотворительного фонда «ОМК-Участие», организатора ежегодного фестиваля городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе, продюсеры издания — проектная группа «8 линий».
Работа над книгой велась в течении двух лет. Основной раздел энциклопедии содержит биографические статьи о 187 российских художниках и командах, работающих в поле уличного искусства сегодня или начинавших свой путь с граффити. Сбор информации о художниках производился посредством анкетирования и интервьюирования, а также изучения открытых источников, после чего тексты приводились к формату энциклопедической статьи.
Презентация «Энциклопедии российского уличного искусства» начнется в 16:00 в зоне семинаров №1. В ней примут участие:
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