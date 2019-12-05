Театр на Малой Бронной представит премьеру спектакля Олег Долина

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13 декабря в ТКЗ «Дворец на Яузе», временной площадке Московского драматического театра на Малой Бронной, состоится премьера спектакля режиссера Олега Долина по пьесе Карло Гоцци «Женщина-змея».
Премьерные представления также пройдут 14, 15, 28, 29, 30 и 31 декабря и продолжатся после Нового года — 7 и 8 января. На сайте Театра на Малой Бронной жанр спектакля, «полного неожиданных приключений, сказочных превращений, злых волшебников и заколдованных фей», охарактеризован как «полезная и занимательная выдумка».
Новый спектакль создавался режиссером в сотрудничестве с постоянным соавтором, художником Сергеем Якуниным, по правилам комедии дель арте, где все участники носят маски, за исключением двух первых актеров, а все представление сознательно соткано из рукотворных элементов, раскрывающих «изнанку» действия, отмечает пресс-служба театра.
В нем участвуют персонажи, которые носят сказочные имена, а также имена прославленных масок итальянской площадной комедии: Панталоне, Труффальдино, Тарталья, - все они действуют по законам площадного, бродячего театра, что на театральном языке называют — «открытым ходом». Создатели не скрывают своей «кухни»: артисты изображают несколько ролей, меняют маски и обличия на глазах зрителя, используют подручные предметы, самодельный реквизит.
Cпектаклем Олега Долина «Женщина-змея» Театр на Малой Бронной открывает новую программу «Большие режиссеры маленьким зрителям», цель которой — сделать спектакли для семейного просмотра настоящим художественным событием.
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