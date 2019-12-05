Премия Тернера впервые вручена всем финалистам

4 декабря в Маргейте были объявлены лауреаты премии Тернера 2019 года. В первый раз за 34-летнюю историю награды ее разделили все художники, отобраные в шорт-лист: Лоуренс Абу Хамдан, Оскар Мурильо, Тай Шани и Хелен Каммок.

Как сообщает BBC, финалисты обратились к жюри с совместным письмом, в котором попросили не присуждать премию кому-то одному из них и заявили, что готовы разделить ее.

Жюри удовлетворило просьбу финалистов, назвав ее «символическим актом, который отражает политическую и социальную поэтику, которой мы восхищаемся и ценим в их работе», пишет «Артгид». Денежный приз премии, 40 тысяч фунтов, в этом году поровну разделен между четырьями художниками — каждый из них получил по 10 тысяч.

«Во время политического разделения в Британии и множества конфликтов в мире, художники выразили желание во время вручения премии Тернера засвидетельствовать приверженность идее солидарности и заявить о себе как о коллективе», — сказал на церемонии вручения премии редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Лоуренс Абу Хамдан (р. 1985) — художник и аудиолог, его работы изучают «политику слушания» и роль звука в контексте изучения законов о правах человека. Он был номинирован за персональную выставку «Earwitness Theatre» в Чизенхейле, видеоинсталляцию «Walled Unwalled» и перформанс «After SFX» в Тейт Модерн.

Хелен Кэммок (р. 1970) создает видеоарт, фото, принты, а также осуществляет перформансы. Она была номинирована за персональную выставку «The Long Note» в галерее Void в Дерри, которая впоследствии была показана в Ирландском музее современного искусства в Дублине.

Оскар Мурильо (р. 1986) — мультижанровый художник, создающий живые ивенты, картины, инсталляции, видеоарт и многое другое. Он был номинирован за выставки «Violent Amnesia» в Кембридже и «Oscar Murillo/Zhang Enli» в музее K11 в Шанхае, а также за участие в Берлинской биеннале.

Тай Шани (р. 1976) — художница-самоучка, создающая перформансы, видеоарт, фото и скульптурные инсталляции, структурированные вокруг экспериментальных текстов. Она номинирована за серию выставок, связанных с ее продолжающимся четырехлетним проектом «Темный континент», включающим множество персонажей и посвященным мифологическим и реальным женщинам.

Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года. Финалистов выбирает жюри под председательством директора галереи Тейт.











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU