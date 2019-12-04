Александр Иличевский расскажет в «Пионере» о своем новом романе

Фрагмент обложки книги «Чертеж Ньютона» © Редакция Елены Шубиной

5 декабря в книжном магазине московского кинотеатра «Пионер» пройдет встреча с писателем Александром Иличевским, посвященная его новому роману «Чертеж Ньютона», который выходит в «Редакции Елены Шубиной».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Александр Иличевский (р. 1970) — прозаик и поэт, лауреат премий "Русский Букер" ("Матисс") и "Большая книга" ("Перс"). Герой его нового романа "Чертеж Ньютона" совершает три больших путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает на машине пустыню Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым бытом и глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца — известного поэта, мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока древней истории Святой Земли», — говорится в издательской аннотации.

Роман «Чертеж Ньютона» с его автором обсудит куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.

Темы дискуссии:

Иерусалим: как город может быть героем романа?

От религиозной секты до Памира: как путешествуют новые Улиссы?

Как наследие Ньютона и развитие туризма формируют новую веру и этику?

Роман-апокриф: как путешествие помогает нам найти себя?

Василий Поленов, Александр Скрябин, Иосиф Бродский: как культура помогает нам осознать сложность мира и немного выдохнуть?

На встрече можно будет купить книгу Александра Иличевского «Чертеж Ньютона» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.



















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