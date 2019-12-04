Журнал DOXA лишили статуса студенческой организации

Совет Фонда поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ исключил студенческий журнал DOXA. из числа студенческих организаций.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на советника ректора НИУ ВШЭ Олега Солодухина.

«Процедура голосования о запрете нашей деятельности в Вышке была инициирована по обращению ректора РГСУ Натальи Починок. Она пожаловалась на публикацию DOXA, посвященную ее биографии на посту ректора. Починок указала, что публикация порочит деловую репутацию университета и наносит вред сотрудничеству двух вузов. При этом к нам не обращалась ни сама Наталья Починок, ни Совет Фонда, который проводит голосование», — говорится в сообщении редакции DOXA.

Из-за решения совета Фонда поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ, отмечают в редакции журнала, «мы не сможем заниматься своей деятельностью в Высшей школе экономики».

«Мы не можем бронировать аудитории, мы не может претендовать на финансирование, мы не можем пользоваться техникой, которую нам предоставляли и которую мы на конкурсной основе получили, и много таких вещей», — пояснил «МБХ медиа» редактор DOXA Армен Арамян.

По словам Олега Солодухина, журнал нанес ущерб репутации НИУ ВШЭ, нарушив таким образом правила поддержки студенческих организаций.

«Какое имела право студорганизация ВШЭ писать что-то о других вузах? Это просто недопустимо, нарушение любых правил приличия, — считает советник ректора НИУ ВШЭ. — Когда они выносят свои суждения, эти суждения должны соответствовать ценностям ВШЭ: академически беспристрастны, обоснованы. Текст о Починок не соответствовал требованиям, которые требуется во ВШЭ, в том числе принципам доказательного исследования».

На сайте DOXA издание позиционируется как независимый студенческий журнал о реалиях современного университета, который рассказывает о проблемах студентов и сотрудников университетов, обсуждает актуальные вопросы университетской политики и формирует дискуссионное пространство, в котором могут высказываться критические мнения студентов и сотрудников.















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