В галерее «На Шаболовке» покажут кристаллографию Малевича и Леонидова

Казимир Малевич. Архитектон «Гота». 1923 © Галерея «На Шаболовке»

С 6 декабря по 9 февраля в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Кристаллография Малевича и Леонидова».

Как сообщает сайт галереи, выставка (куратор — Александра Селиванова) посвящена влиянию на отечественное искусство научных открытий конца XIX — начала ХХ века, таких как открытие Макса фон Лауэ, изучение структуры веществ и получение снимков кристаллических решеток отцом и сыном Брэггами, первые публикации фотографий снежинок, полученных Уилсоном Бентли.

Эти открытия публиковались в монографиях исследователей и популяризаторов науки, представлялись на лекциях в Москве и Петрограде, тем самым попадая в поле зрения художников русского авангарда. Заметно их влияние на теоретические поиски Казимира Малевича, Михаила Матюшина и его круг, на Эль Лисицкого, Александра Родченко, скульпторов Карла Иогансона и Наума Габо, архитекторов Якова Чернихова, Ивана Леонидова и многих других.

Цель выставочного проекта — показать взаимосвязь и неслучайность этих параллелей. Опираясь на редкие публикации и архивные документы, можно доказать увлечение Матюшина и Малевича открытиями в области кристаллографии, факты посещения ими лекций Вульфа, обсуждение данных тем в рамках их собственных исследований структур материи, оптики, передачи этих открытий при помощи художественных средств. Известно об использовании литографий Геккеля в работе над архитектурными проектами Иваном Леонидовым.

Подобные пересечения на выставке будут проиллюстрированы книгами, фотографиями, подлинниками рукописей художников, графическими и живописными произведениями, скульптурой, и самими объектами вдохновения — минералами, дореволюционными литографиями с изображением кристаллов и микроорганизмов из собраний государственных музеев и частных коллекций.















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