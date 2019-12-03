 
16:11 3 декабря 2019Новости
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Билли Айлиш выиграла первую музыкальную премию Apple

News_detailed_picture© Apple

Компания Apple учредила собственную ежегодную музыкальную премию. Первым лауреатом Apple Music Awards в главной номинации, «Артист года», стала американская певица и автор песен Билли Айлиш.

Как сообщает сайт Apple, премия Apple Music Awards вручается «самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых в этом году значительно повлияло на мировую культуру».

Премия присуждается в пяти номинациях. В номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» победителей выбирает международная команда редакторов сервиса Apple Music. Лауреаты в номинациях «Альбом года» и «Песня года» определяются на основании статистики стриминга — ими становятся те, кого в этом году чаще всего слушали подписчики Apple Music.

Победители Apple Music Awards 2019:

  • «Артист года»
    Билли Айлиш

  • «Прорыв года»
    Lizzo

  • «Песня года»
    «Old Town Road»Lil Nas X

  • «Альбом года»
    «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» — Билли Айлиш

  • «Лучший автор песен»
    Билли Айлиш и Finneas

5 декабря Билли Айлиш выступит на первой церемонии вручения Apple Music Awards, которая состоится в Steve Jobs Theater на территории Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Прямая трансляция концерта начнется на Apple Music в 05:30 мск.

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