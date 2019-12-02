Читки новых пьес американских драматургов пройдут в Москве и Петербурге

© Фестиваль «Любимовка»

7 декабря в Москве на площадке «8/3» и 11 декабря в Петербурге в пространстве «Скороход» в рамках международной драматургической лаборатории «Lark + Любимовка» пройдут читки новых пьес современных американских драматургов.

Как сообщают организаторы, эти показы станут результатом совместной работы российских переводчиков, драматургов, режиссеров, актеров и авторов из США над литературной и сценической адаптацией текстов в течение недели со 2 по 6 декабря в Центре имени Вс. Мейерхольда.

В программе три пьесы:

«Эдит умеет стрелять и попадать» (Edith Can Shoot Things and Hit Them), автор — Рей Паматмат;

«Партия Антилопы» (The Antelope Party), автор — Эрика Джон Майер;

«Кое-что про йогу» (Yoga Play), автор — Дипика Гуха.

После каждого показа состоятся обсуждения с участием авторов и участников лаборатории.

Лаборатория «Lark + Любимовка» — долгосрочная программа сотрудничества фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и Центра развития драматургии The Lark (Нью-Йорк). Американские драматурги приезжают в Россию, а российские — в США, чтобы вместе с иностранными коллегами подготовить адаптацию своих пьес и представить их театральным профессионалам и широкой аудитории.

Сотрудничество началось еще в середине 2000-х, а на постоянной основе проект заработал в 2014 году. За это время в США свои пьесы представили Ксения Драгунская, Олжас Жанайдаров, Родион Белецкий, Михаил Дурненков, Юлия Тупикина и Ринат Ташимов. В Россию приезжали дважды финалист Пулитцеровской премии и трижды номинант на Tony Award Артур Копит, финалист Пулитцеровской премии Раджив Джозеф, номинант на Tony Award и Laurence Olivier Award, лауреат театральной премии Obie Роберт Аскинс, а также молодые драматурги Оливия Дюфо, Доминик Мориссо и Адреа Том.











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU