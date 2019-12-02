Читки новых пьес американских драматургов пройдут в Москве и Петербурге

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7 декабря в Москве на площадке «8/3» и 11 декабря в Петербурге в пространстве «Скороход» в рамках международной драматургической лаборатории «Lark + Любимовка» пройдут читки новых пьес современных американских драматургов.
Как сообщают организаторы, эти показы станут результатом совместной работы российских переводчиков, драматургов, режиссеров, актеров и авторов из США над литературной и сценической адаптацией текстов в течение недели со 2 по 6 декабря в Центре имени Вс. Мейерхольда.
В программе три пьесы:
После каждого показа состоятся обсуждения с участием авторов и участников лаборатории.
Лаборатория «Lark + Любимовка» — долгосрочная программа сотрудничества фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и Центра развития драматургии The Lark (Нью-Йорк). Американские драматурги приезжают в Россию, а российские — в США, чтобы вместе с иностранными коллегами подготовить адаптацию своих пьес и представить их театральным профессионалам и широкой аудитории.
Сотрудничество началось еще в середине 2000-х, а на постоянной основе проект заработал в 2014 году. За это время в США свои пьесы представили Ксения Драгунская, Олжас Жанайдаров, Родион Белецкий, Михаил Дурненков, Юлия Тупикина и Ринат Ташимов. В Россию приезжали дважды финалист Пулитцеровской премии и трижды номинант на Tony Award Артур Копит, финалист Пулитцеровской премии Раджив Джозеф, номинант на Tony Award и Laurence Olivier Award, лауреат театральной премии Obie Роберт Аскинс, а также молодые драматурги Оливия Дюфо, Доминик Мориссо и Адреа Том.
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