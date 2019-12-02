Закрылся московский киноцентр «Соловей»

Сегодня, 2 декабря, на Красной Пресне в Москве закрылся киноцентр «Соловей», основанный 30 лет назад на средства Союза кинематографистов СССР.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Здание на Красной Пресне было построено в 1989 году для всесоюзного творческого объединения «Киноцентр». За время существования киноцентра его посетили 15 млн зрителей, в его залах прошло более 325 тысяч сеансов.

Последний из них состоялся 1 декабря: в зале №1 был показан фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Как отмечает сайт киноцентра, именно с показа этой картины в марте 1989 года началась его история.

После сеанса полиция задержала в зале трех зрительниц, одна из которых приковала себя к креслу наручниками.в знак протеста против сноса здания киноцентра, передает «ОВД-Инфо». Рано утром 2 декабря всех задержанных отпустили из Пресненского отдела полиции без составяления протоколов.

Здание киноцентра будет снесено, а на его месте построят комплекс апартаментов общей площадью 80 тысяч кв.м. с медицинским центром и сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой. По информации собственника, проектом предусматривается создание в комплексе пятизального кинотеатра, площадки для кинофорумов и апартаментов для звезд кино.











































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