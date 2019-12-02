AES+F проводит грантовый конкурс для молодых российских художников

6 декабря арт-группа AES+F начнет принимать заявки от молодых российских художников на участие в конкурсе, победитель которого получит грант на резиденцию в Нью-Йорке в 2020 году.

Как сообщает The Art Newspaper, это единственный грант подобного рода в России и первый в мире, организованный российскими художниками.

Помимо возможности в течение трех месяцев в арт-резиденции ISCP грант обеспечивает проживание в Нью-Йорке с 1 мая по 31 июля и авиаперелет, менторскую поддержку AES+F, а также административную и организационную поддержку куратора и продюсера Анны Евтюгиной.

«Грант AES+F нацелен на поддержку художников в России, находящихся на важной стадии развития карьеры, и их профессиональное продвижение в международном поле. Благодаря своему богатому международному опыту, AES+F понимают важность международных связей для развития художественной карьеры, а также видят сложившуюся ситуацию с ограниченностью доступа к международным возможностям у многих молодых российских художников», — говорится в сообщении AES+F.

Заявки до 31 января 2020 года принимаются на сайте ISCP от граждан РФ моложе 40 лет, работающих в любом жанре.

Шорт-лист номинантов сформирует кураторский совет: Ярослав Воловод (куратор музея «Гараж»), Мария Крамар (куратор фонда V-A-C) и Антон Святский (куратор и директор студии AES+F). Победители будут объявлены в начале марта. Их выберет международное жюри, в состав которого помимо учредителей конкурса войдут Марина Абрамович, Джозеф Кошут, Шаоюй Вэн и другие художники и кураторы.

Международная программа резиденций в области визуальных искусств The International Studio & Curatorial Program (ISCP) была основана в Нью-Йорке в 1994 году. ISCP поддерживает развитие художников и кураторов, а также способствует профессиональному обмену через резиденции и образовательные программы. За 25 лет резидентами ISCP стали более 1,3 тысяч художников и кураторов из 80 стран мира.















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