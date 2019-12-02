В Центре Вознесенского пройдет встреча с Людмилой Улицкой

Сегодня, 2 декабря, в рамках проекта «Литературные РЕШения» в Центре Вознесенского в Москве Людмила Улицкая представит свою новую книгу «О теле души» и прочитает несколько рассказов, вошедших в сборник.

Начало встречи в 19:30.

Книга вышла в ноябре в «Редакции Елены Шубиной». «В новой книге прозы "О теле души" Людмила Улицкая исследует тело и душу, не разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием», — говорится в издательской аннотации.

Сборник включает в себя два цикла рассказов. В цикле «Подружки» ключевым мотивом, мотором повествования является любовь. Через любовь физическую и кровную, позднюю, неожиданную, постепенную, сочувствующую герои обретают недостающую часть души, силу, необходимую для жизни. У многих рассказов сборника есть персональные посвящения.

Во втором цикле «О теле души» Людмила Улицкая приближается к самой сокровенной границе — границе жизни, точнее физического существования. Есть ли граница между жизнью и смертью? Или смерть — это граница жизни? И что там, за границей физического существования? Автор застает своих героев в те переломные моменты их жизни, когда телесное и душевное практически неотделимы.

Людмила Улицкая: «Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, вблизи этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение. Но притягивает к себе это пространство чем дальше живешь, тем сильнее».























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