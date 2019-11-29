Новую книгу Александра Эткинда обсудят в «Пионере»

2 декабря в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с историком Александром Эткиндом и обсуждение его новой книги «Природа зла. Сырье и государство», выпущенной издательством «Новое литературное обозрение».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.

«Это книга фактов и парадоксов, но в ней есть мораль, — говорится в издательской аннотации. — Текст соединяет культурную историю природных ресурсов с глобальной историей, увиденной в российской перспективе. Всемирная история начиналась в пустынях, но эта книга больше говорит о болотах. История требует действующих лиц, но здесь говорят и действуют торф и конопля, сахар и железо, мех и нефть. Неравномерность доступных ресурсов была двигателем торговли, и она же вела к накоплению богатств, росту неравенства и умножению зла».

«У разных видов сырья — разные политические свойства, и они порождали разные социальные институты. Поэтому сырьевые зависимости редко сменяли друг друга без войн и революций. Ни один из этих кризисов не пропал впустую, они вели к драматическим изменениям в отношениях между трудом, сырьем и государством. На пороге климатической катастрофы в борьбу людей за различение добра и зла включилась сама природа. Наш мир — итог ее временного единения с человеком. И раз уж изменить его не удалось, надо понять, как он устроен».

Куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Александром Эткиндом о том, какое место в культуре занимает торф, зерно, нефть и другие природные ресурсы, обсудит, можно ли представить мир без источников энергии и как современному обществу «включить» экологическое зрение.

Темы дискуссии:

Как климатические катастрофы меняют понимание прошлого и настоящего?

Что такое моральная экономия, вуаль неведения и ресурсная паника?

Почему до сих пор в мире существуют «паразитические» государства?

Как добыча ресурсов влияет на наше отношение к труду?

Гипотеза Геи: как можно помочь планете, ресурсы которой использовали десятки тысяч лет?

На встрече можно будет купить книгу «Природа зла. Сырье и государство» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.











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