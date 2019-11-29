Вадим Гаевский прочитает в Театре на Малой Бронной лекцию об Анатолии Эфросе

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6 декабря на Малой сцене Московского драматического театра на Малой Бронной в цикле «Великие имена театра ХХ века» состоится лекция историка театра, профессора РГГУ Вадима Гаевского «Дом режиссера Эфроса».
Начало в 20:00, вход свободный по предварительной записи по адресу zritelmb@gmail.com.
Вадим Гаевский расскажет о режиссерском методе и творчестве Анатолия Эфроса (1925–1987), сообщает сайт театра.
Режиссер Анатолий Васильевич Эфрос работал в Театре на Малой Бронной с 1967 по 1984 год. Он привел с собой двенадцать актеров-единомышленников, в том числе Льва Дурова, Геннадия Сайфулина, Ольгу Яковлеву, Леонида Броневого. Некоторые из них уйдут из театра, некоторые останутся навсегда.
С приходом Эфроса Театр на Малой Бронной обрел уникальное звучание. Первая же постановка режиссера — чеховские «Три сестры» — вызвала и восторги, и бурные споры. Вся Москва стремилась посмотреть спектакль, который прошел всего несколько раз — его закрыли, как чересчур радикальную трактовку чеховской пьесы.
Но Эфроса это не остановило. Один за одним он выпустил спектакли, которые навсегда вошли в историю русского театра. Среди них «Женитьба» Гоголя, «Месяц в деревне» Тургенева, «Дон Жуан» Мольера, где главную роль в очередь играли Михаил Козаков и Николай Волков, а Сганареля – Лев Дуров и Леонид Каневский. «Продолжение Дон Жуана» Радзинского с Дон Жуаном — Андреем Мироновым, «Отелло» с Николаем Волковым в главной роли и Дуровым-Яго, «Ромео и Джульетта», «Брат Алеша», «Наполеон Первый» с Михаилом Ульяновым и Валентином Гафтом.
Лекция проводится при поддержке клуба «418»
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