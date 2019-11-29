Фестиваль самоорганизации пройдет в ММОМА

© ММОМА

30 ноября и 1 декабря в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) пройдет фестиваль самоорганизации, который завершит двухгодичный совместный проект Гёте-Института в Москве и ММОМА «Формы художественной жизни».

Как сообщает сайт Гёте-Института в Москве, в ходе проведения выставок и образовательной программы четырех независимых художественных пространств из Германии, представивших в 2017–2019 годах свою программу в диалоге с московскими коллегами, стала очевидна необходимость проведения еще одного мероприятия, в котором основным фокусом стали бы не вопросы выставочной стратегии и практики, а непосредственно вопросы, связанные с самим форматом работы самоорганизаций во всем их многообразии.

Фестиваль строится на связях, образовавшихся во время проведения выставочной части проекта «Формы художественной жизни», и их расширении в диалоге с прошлыми его участниками. Он в первую очередь ориентирован на представителей независимых и самоорганизованных сообществ, инициатив, художественных пространств, которые аккумулируют художественную энергию и стимулируют творческие связи, экспериментируют с новыми идеями и становятся двигателями культурного и общественного развития.

Фестиваль самоорганизации дает участникам возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом применения различных подходов, создания разных организационных структур и моделей финансирования, а также наладить связи с другими творческими инициативами.

Среди событий фестивальной программы, сформированной представитями самоорганизованных инициатив из Германии, России (Москвы, Петербурга, Перми, Томска и Краснодара) и Белоруссии, дискуссии, работа поп-ап пространства, перформативный семинар, музыкальный перформанс и тематическая игра.

На фестивале будут обсуждаться вопросы определения самоорганизации как таковой и ее формы, ее происхождения, женской самоорганизации, солидарности и настройки внутренних связей.











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