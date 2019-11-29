Евгений Кисин и Вениамин Смехов выступят в Мастерской Фоменко

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21 декабря в московском театре «Мастерской Петра Фоменко» пианист Евгений Кисин и актер Вениамин Смехов дадут благотворительный концерт «Неугасимый светильник. Стихи и судьбы еврейских поэтов».
Начало в 20:00. Концерт организован международной общественной организацией Евро-Азиатский Еврейский Конгресс (ЕАЕК) и приурочен к празднику Хануки, который в этом году отмечается с 22 по 30 декабря.
Евгений Кисин и Вениамин Смехов будут читать на русском и идише стихи еврейских поэтов — Переца Маркиша, Давида Гофштейна, Лва Квитко, Гуляма Гафура, Самуила Галкина, Моисея Тейфа и Осипа Мандельштама.
В исполнении Евгения Кисина прозвучат фрагменты «Танцевальной сюиты» Александра Крейна (1928) и Симфониетты №1 на еврейские темы Мечислава Вайнберга (1948).
Как сообщают организаторы, средства, вырученные от продажи билетов на концерт «Неугасимый светильник», будут направлены на поддержку просветительских проектов, в том числе ориентированных на повышение доступности и качества образовательных услуг для детей с расстройствами аутистического спектра.
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