Евгений Кисин и Вениамин Смехов выступят в Мастерской Фоменко

© ЕАЕК

21 декабря в московском театре «Мастерской Петра Фоменко» пианист Евгений Кисин и актер Вениамин Смехов дадут благотворительный концерт «Неугасимый светильник. Стихи и судьбы еврейских поэтов».

Начало в 20:00. Концерт организован международной общественной организацией Евро-Азиатский Еврейский Конгресс (ЕАЕК) и приурочен к празднику Хануки, который в этом году отмечается с 22 по 30 декабря.

Евгений Кисин и Вениамин Смехов будут читать на русском и идише стихи еврейских поэтов — Переца Маркиша, Давида Гофштейна, Лва Квитко, Гуляма Гафура, Самуила Галкина, Моисея Тейфа и Осипа Мандельштама.

В исполнении Евгения Кисина прозвучат фрагменты «Танцевальной сюиты» Александра Крейна (1928) и Симфониетты №1 на еврейские темы Мечислава Вайнберга (1948).

Как сообщают организаторы, средства, вырученные от продажи билетов на концерт «Неугасимый светильник», будут направлены на поддержку просветительских проектов, в том числе ориентированных на повышение доступности и качества образовательных услуг для детей с расстройствами аутистического спектра.















































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