«Виниловый пикник» состоится в Москве

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1 декабря в московском баре Noor пройдет ярмарка виниловых пластинок «Виниловый пикник».
Начало в 14:00, вход бесплатный. В «Виниловом пикнике» примут участие магазины Accidental shop, Beatmeister, Dr. Vinyl, Longpray, Maximum Vinyl, Musicvinyllp, Pheel-One, Timur Omar, Vinyl Mayak и Vinylo, а также лейблы Arma, «Гост Звук», Resonance Moscow и KOS.MOW Music.
На ярмарке состоится несколько премьер. Группа СБПЧ представит на виниле свой новый альбом «Мы не спали, мы снились», музыкант DZA, основатель лейбла How2make и участник группы «Мумий Тролль» — пластинку «Vortex EP» своего нового проекта ACD, а новое специализированное книжное инди-издательство «ШУМ» — свою первую книгу, «Der Klang der Familie. Берлин, техно и падение Стены» — историю зарождения берлинской техно-сцены, написанную непосредственными очевидцами и участниками событий, журналистами Свеном фон Тюленом и Феликсом Денком.
В музыкальной программе участвуют минский диджей и продюсер Anton 3_a, участник музыкального объединения housemusic.ru Леня Bell, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов, диджей, промоутер и коллекционер, один из основателей объединения headz.fm Илья Рассказов, диджей, продюсер, ведущий авторской программы «Mozcow Dizcow» на радио «Серебряный дождь» Лазарь Виноградский, диджей и коллекционер, основательница петербургского музыкального сообщества Waves Эльвира Шаркова (Sharkeisha), диджей, участник промо-объединения «Маятник» B-voice и команда Girls & Vinyl.
«Виниловый пикник» проводится при поддержке Discogs.com
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