Выставка о русской Арктике проходит в Пушкинском доме

На открытии выставки «Ледокол видит сны» в Пушкинском доме. Лондон, 21 ноября 2019 года © Pushkin House

До 8 февраля в Пушкинском доме, независимом центре русской культуры в Лондоне, открыта выставка британской художницы Руфь Маклиннен, посвященная русской Арктике.

Экспозиция «Ледокол видит сны» показывает, насколько важна Арктика для России, какую роль она играет для определения места нашей страны в мире.

Выставка открылась гигантской проекцией северных льдов на внешнюю стену здания Пушкинского дома на площади Блумсбери. Внутри здания на трех этажах разместилась тотальная инсталляция, представляющая итоги арктических полевых исследований, которые проводила в России Руфь Маклиннен.

«За образом безмятежных просторов, сияющих льдов и "нетронутой земли" скрывается драматическая история завоеваний, героизма, эксплуатации и необратимых экологических изменений, — говорится в сообщении организаторов выставки. — Арктика — это поле, на котором сейчас разыгрываются сражения за будущее планеты».

Научный сотрудник Института полярных исследований имени Скотта, художница и фотограф, автор видеоинсталляций, перформативных и кураторских проектов Руфь Маклиннен начала учить русский язык в 12 лет, продолжила образование в Кембриджском университете, еще студенткой она впервые приезжала в Россию, где проходила годичную стажировку.

На счету Руфи Маклиннен несколько персональных выставок, а также участие в ряде междисциплинарных совместных проектов и групповых выставок в Великобритании и других странах.







































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