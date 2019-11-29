Полиция собирается проверить спектакли «Театра.doc»

Сцена из спектакля «Выйти из шкафа» © Театр.doc

Сотрудники МВД проверят три спектакля московского театра документальной пьесы «Театр.doc» на предмет пропаганды наркомании, гомосексуализма и терроризма.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Он рассказал, что проверять будут спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв №228», проверка проводится по жалобе председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской («Единая Россия»).

Согласно информации на сайте «Театра.doc», документальный спектакль о современных российских геях «Выйти из шкафа» входит в текущий репертуар. Первая иммерсивная работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 в России «Рейв №228» в нем отсутствует, как и спектакль «Война близко» — трехчастная постановка по дневнику из Луганска, тексту Марка Равенхилла и материалам дела Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.

Для спектаклей «Выйти из шкафа» и «Рейв №228» театром установлено возрастное ограничение «18+».

В августе 2019 года полиция помогла восстановить порядок в «Театре.doc», когда группа неизвестных попыталась сорвать спектакль «Выйти из шкафа». В сентябре сотрудники полиции приходили на спектакль «Рейв №228», чтобы проверить, не занимается ли кто-то из его участников торговлей наркотиками.







































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