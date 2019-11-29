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КИСИ объявил набор на курс «Искусство быстрого реагирования»

News_detailed_picture© КИСИ — Центр современного искусства «Типография»

До 15 января 2020 года Краснодарский институт современного искусства (КИСИ) принимает заявки от желающих пройти бесплатное обучение на курсе «Искусство быстрого реагирования».

Заявки (мотивационное письмо, резюме и портфолио), принимаются по адресу kicacancan@gmail.com.

Кем художник является в 2020 году? Какими образом работать и какие инструменты использовать в поле искусства? Искусство быстрого реагирования направлено на развитие и объединение художественной среды, формирование сообществ и создание сети единомышленников.

На курс приглашаются не только люди с художественным образованием, но и других профессий, желающие развиваться как художники, искусствоведы, кураторы или критики. Заявителю должно быть не меньше 18 лет.

Принимаются заявки из России и стран СНГ. Оплата проезда и проживания иногородним участникам не предоставляется.

Обучение на курсе разделено на блоки:

  • Ситуация\контекст
  • Антидот Ctrl-С-культ
  • Самоорганизация\сетевое взаимодействие
  • Встреча\случайность
  • Материал
  • Работа с пространством
  • Процесс\зритель\потлач
  • Взгляд художника\стратегии

Формат занятий: лекции, семинары, ридинг-группы, дискуссии, исследования, выездные практики, интервенции в городское пространство, выставки, фестивали, концерты, перформанс, пикники и др.

Продолжительность обучения: 17 месяцев, с января 2020 года по май 2021 года.
Учебные сессии: 5 дней подряд один раз в месяц.

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