КИСИ объявил набор на курс «Искусство быстрого реагирования»

До 15 января 2020 года Краснодарский институт современного искусства (КИСИ) принимает заявки от желающих пройти бесплатное обучение на курсе «Искусство быстрого реагирования».

Заявки (мотивационное письмо, резюме и портфолио), принимаются по адресу kicacancan@gmail.com.

Кем художник является в 2020 году? Какими образом работать и какие инструменты использовать в поле искусства? Искусство быстрого реагирования направлено на развитие и объединение художественной среды, формирование сообществ и создание сети единомышленников.

На курс приглашаются не только люди с художественным образованием, но и других профессий, желающие развиваться как художники, искусствоведы, кураторы или критики. Заявителю должно быть не меньше 18 лет.

Принимаются заявки из России и стран СНГ. Оплата проезда и проживания иногородним участникам не предоставляется.

Обучение на курсе разделено на блоки:

Ситуация\контекст

Антидот Ctrl-С-культ

Самоорганизация\сетевое взаимодействие

Встреча\случайность

Материал

Работа с пространством

Процесс\зритель\потлач

Взгляд художника\стратегии

Формат занятий: лекции, семинары, ридинг-группы, дискуссии, исследования, выездные практики, интервенции в городское пространство, выставки, фестивали, концерты, перформанс, пикники и др.

Продолжительность обучения: 17 месяцев, с января 2020 года по май 2021 года.

Учебные сессии: 5 дней подряд один раз в месяц.



























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