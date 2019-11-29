Награждены лауреаты «Золотого Трезини»

27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости в Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей Второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».

Как сообщает сайт «Золотого Трезини», в этом году на конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи. Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля.

Наградные статуэтки «Золотого Трезини» вручены 18 победителям в основных номинациях и 17 победителям в специальных номинациях конкурса.

Победители конкурса «Золотой Трезини» в основных номинациях:

Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса

ЖК Futurist (Петербург), RBI

Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса

ЖК Stockholm (Петербург), холдинг Setl Group

Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса

Эко-квартал «Русская Европа» (Калининград), архитектурное бюро ASADOV

Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса

Реновация здания фабрики под жилой комплекс компании «АМИЛКО» (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»

Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции

Реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская область), ГМЗ «Гатчина» и КГИОП

Лучший проект апартаментов

Гостиница на Лиговском проспекте (Петербург), SLOI Architects

Лучший реализованный проект апартаментов

Многофункциональный комплекс Grani (Петербург), «Институт территориального развития»

Лучший проект общественного пространства

Социокультурная площадка TEXTIL (Ярославль), Kremnev atelier

Лучший реализованный проект общественного пространства

Благоустройство набережной реки Исеть (Екатеринбург), архитектурное бюро Archinform

Лучший проект частного дома

Дом-студия в поселке Николина Гора (Московская область), архитектурная группа RCode

Лучший построенный частный дом

«Дом-мост скользящего света» (Финляндия), Ingmar Architects

Лучший проект ландшафтного дизайна

Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), архитектурное бюро ASADOV

Лучший реализованный проект ландшафтного дизайна

«В окружении елового леса» (Ленинградская область), Ксения Храмцова

Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома

Интерьеры усадебного дома в коттеджном поселке «Усадьба Аносино» (Московская область), Петр Завадовский

Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства

Пентхаус в «Парадном квартале» (Петербург), Yudin & Novikov

Лучший архитектурный проект музея

Научный музей роботов (Сеул, Южная Корея), архитектурное бюро Melike Altinisik Architects (MAA)

Лучший студенческий архитектурный проект

Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета (Петербург), Юлия Дрозд

Лучший студенческий проект общественного пространства

Восстановление усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады (Саратовская область), Мария Тришкова



Победители конкурса «Золотой Трезини» в специальных номинациях:

За сохранение уникальных памятников дворцово-парковой архитектуры — объектов крепости Петерштадт

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

За выдающийся пример реставрации памятника деревянного зодчества — Храма Святого апостола Петра в Лахте

ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

За концепцию реновации памятника архитектуры

УК «СТАРТ Девелопмент»

За безупречность и изысканность интерьерных решений в ЖК Familia

Строительный холдинг РСТИ

За лучшую концепцию экодевелопмента в проекте ЖК BOTANICA

Группа «Эталон»

За создание социально-культурного общественного пространства в ЖК «Новое Горелово»

СК «ЛЕНРУССТРОЙ»

За яркое воплощение стилистики Антонио Гауди в современной архитектуре

Клубный дом BARCELONA

За лучший российский архитектурный проект музея — концепцию расширения литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского

Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»

За гармоничное соединение рекреационных и медицинских функций в проекте клиники

Клиника адаптационной медицины X-Clinic

Застройщику лучшего ЖК комфорт-класса

СК «АвангардСтрой»

За воплощение в жизнь лучшего проекта апартаментов

Объединение «Строительный трест»

За прогрессивный дизайн функционального арт-объекта

MAX FABRIQUE design by Max Marka

За художественное переосмысление традиций архитектуры XX века в проекте книжного магазина «Прометей»

Spirin architects

За реализацию идеи «Жить с дизайном» в проекте бутик-отеля в центре Санкт-Петербурга

Галерея дизайна | bulthaup

За интеграцию произведений искусства в образовательное пространство

Школа Masters

За создание синергии произведений современного искусства и объектов дизайна в проекте Collectors' Lounge

Anna Nova Gallery

За владение искусством цвета

Компания Tikkurila

На церемонии было объявлено, что третий конкурс «Золотой Трезини», который пройдет в 2020 году, приобретет международный статус при поддержке МИД РФ. О дате начала приема заявок на III Международный конкурс «Золотой Трезини» будет объявлено в первом квартале 2020 года.

Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), проводится с 2018 года. Цель конкурса — выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.











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