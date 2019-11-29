Награждены лауреаты «Золотого Трезини»

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27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости в Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей Второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».
Как сообщает сайт «Золотого Трезини», в этом году на конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи. Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля.
Наградные статуэтки «Золотого Трезини» вручены 18 победителям в основных номинациях и 17 победителям в специальных номинациях конкурса.
Победители конкурса «Золотой Трезини» в основных номинациях:
Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса
ЖК Futurist (Петербург), RBI
Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса
ЖК Stockholm (Петербург), холдинг Setl Group
Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса
Эко-квартал «Русская Европа» (Калининград), архитектурное бюро ASADOV
Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса
Реновация здания фабрики под жилой комплекс компании «АМИЛКО» (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»
Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции
Реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская область), ГМЗ «Гатчина» и КГИОП
Лучший проект апартаментов
Гостиница на Лиговском проспекте (Петербург), SLOI Architects
Лучший реализованный проект апартаментов
Многофункциональный комплекс Grani (Петербург), «Институт территориального развития»
Лучший проект общественного пространства
Социокультурная площадка TEXTIL (Ярославль), Kremnev atelier
Лучший реализованный проект общественного пространства
Благоустройство набережной реки Исеть (Екатеринбург), архитектурное бюро Archinform
Лучший проект частного дома
Дом-студия в поселке Николина Гора (Московская область), архитектурная группа RCode
Лучший построенный частный дом
«Дом-мост скользящего света» (Финляндия), Ingmar Architects
Лучший проект ландшафтного дизайна
Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), архитектурное бюро ASADOV
Лучший реализованный проект ландшафтного дизайна
«В окружении елового леса» (Ленинградская область), Ксения Храмцова
Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома
Интерьеры усадебного дома в коттеджном поселке «Усадьба Аносино» (Московская область), Петр Завадовский
Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства
Пентхаус в «Парадном квартале» (Петербург), Yudin & Novikov
Лучший архитектурный проект музея
Научный музей роботов (Сеул, Южная Корея), архитектурное бюро Melike Altinisik Architects (MAA)
Лучший студенческий архитектурный проект
Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета (Петербург), Юлия Дрозд
Лучший студенческий проект общественного пространства
Восстановление усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады (Саратовская область), Мария Тришкова
Победители конкурса «Золотой Трезини» в специальных номинациях:
За сохранение уникальных памятников дворцово-парковой архитектуры — объектов крепости Петерштадт
Государственный музей-заповедник «Петергоф»
За выдающийся пример реставрации памятника деревянного зодчества — Храма Святого апостола Петра в Лахте
ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»
За концепцию реновации памятника архитектуры
УК «СТАРТ Девелопмент»
За безупречность и изысканность интерьерных решений в ЖК Familia
Строительный холдинг РСТИ
За лучшую концепцию экодевелопмента в проекте ЖК BOTANICA
Группа «Эталон»
За создание социально-культурного общественного пространства в ЖК «Новое Горелово»
СК «ЛЕНРУССТРОЙ»
За яркое воплощение стилистики Антонио Гауди в современной архитектуре
Клубный дом BARCELONA
За лучший российский архитектурный проект музея — концепцию расширения литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского
Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»
За гармоничное соединение рекреационных и медицинских функций в проекте клиники
Клиника адаптационной медицины X-Clinic
Застройщику лучшего ЖК комфорт-класса
СК «АвангардСтрой»
За воплощение в жизнь лучшего проекта апартаментов
Объединение «Строительный трест»
За прогрессивный дизайн функционального арт-объекта
MAX FABRIQUE design by Max Marka
За художественное переосмысление традиций архитектуры XX века в проекте книжного магазина «Прометей»
Spirin architects
За реализацию идеи «Жить с дизайном» в проекте бутик-отеля в центре Санкт-Петербурга
Галерея дизайна | bulthaup
За интеграцию произведений искусства в образовательное пространство
Школа Masters
За создание синергии произведений современного искусства и объектов дизайна в проекте Collectors' Lounge
Anna Nova Gallery
За владение искусством цвета
Компания Tikkurila
На церемонии было объявлено, что третий конкурс «Золотой Трезини», который пройдет в 2020 году, приобретет международный статус при поддержке МИД РФ. О дате начала приема заявок на III Международный конкурс «Золотой Трезини» будет объявлено в первом квартале 2020 года.
Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), проводится с 2018 года. Цель конкурса — выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.
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