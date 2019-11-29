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Награждены лауреаты «Золотого Трезини»

News_detailed_picture© «Золотой Трезини»

27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости в Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей Второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».

Как сообщает сайт «Золотого Трезини», в этом году на конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи. Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля.

Наградные статуэтки «Золотого Трезини» вручены 18 победителям в основных номинациях и 17 победителям в специальных номинациях конкурса.

Победители конкурса «Золотой Трезини» в основных номинациях:

  • Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса
    ЖК Futurist (Петербург), RBI

  • Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса
    ЖК Stockholm (Петербург), холдинг Setl Group

  • Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса
    Эко-квартал «Русская Европа» (Калининград), архитектурное бюро ASADOV

  • Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса
    Реновация здания фабрики под жилой комплекс компании «АМИЛКО» (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»

  • Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции
    Реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская область), ГМЗ «Гатчина» и КГИОП

  • Лучший проект апартаментов
    Гостиница на Лиговском проспекте (Петербург), SLOI Architects

  • Лучший реализованный проект апартаментов
    Многофункциональный комплекс Grani (Петербург), «Институт территориального развития»

  • Лучший проект общественного пространства
    Социокультурная площадка TEXTIL (Ярославль), Kremnev atelier

  • Лучший реализованный проект общественного пространства
    Благоустройство набережной реки Исеть (Екатеринбург), архитектурное бюро Archinform

  • Лучший проект частного дома
    Дом-студия в поселке Николина Гора (Московская область), архитектурная группа RCode

  • Лучший построенный частный дом
    «Дом-мост скользящего света» (Финляндия), Ingmar Architects

  • Лучший проект ландшафтного дизайна
    Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), архитектурное бюро ASADOV

  • Лучший реализованный проект ландшафтного дизайна
    «В окружении елового леса» (Ленинградская область), Ксения Храмцова

  • Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома
    Интерьеры усадебного дома в коттеджном поселке «Усадьба Аносино» (Московская область), Петр Завадовский

  • Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства
    Пентхаус в «Парадном квартале» (Петербург), Yudin & Novikov

  • Лучший архитектурный проект музея
    Научный музей роботов (Сеул, Южная Корея), архитектурное бюро Melike Altinisik Architects (MAA)

  • Лучший студенческий архитектурный проект
    Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета (Петербург), Юлия Дрозд

  • Лучший студенческий проект общественного пространства
    Восстановление усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады (Саратовская область), Мария Тришкова


Победители конкурса «Золотой Трезини» в специальных номинациях:

  • За сохранение уникальных памятников дворцово-парковой архитектуры — объектов крепости Петерштадт
    Государственный музей-заповедник «Петергоф»

  • За выдающийся пример реставрации памятника деревянного зодчества — Храма Святого апостола Петра в Лахте
    ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

  • За концепцию реновации памятника архитектуры
    УК «СТАРТ Девелопмент»

  • За безупречность и изысканность интерьерных решений в ЖК Familia
    Строительный холдинг РСТИ

  • За лучшую концепцию экодевелопмента в проекте ЖК BOTANICA
    Группа «Эталон»

  • За создание социально-культурного общественного пространства в ЖК «Новое Горелово»
    СК «ЛЕНРУССТРОЙ»

  • За яркое воплощение стилистики Антонио Гауди в современной архитектуре
    Клубный дом BARCELONA

  • За лучший российский архитектурный проект музея — концепцию расширения литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского
    Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»

  • За гармоничное соединение рекреационных и медицинских функций в проекте клиники
    Клиника адаптационной медицины X-Clinic

  • Застройщику лучшего ЖК комфорт-класса
    СК «АвангардСтрой»

  • За воплощение в жизнь лучшего проекта апартаментов
    Объединение «Строительный трест»

  • За прогрессивный дизайн функционального арт-объекта
    MAX FABRIQUE design by Max Marka

  • За художественное переосмысление традиций архитектуры XX века в проекте книжного магазина «Прометей»
    Spirin architects

  • За реализацию идеи «Жить с дизайном» в проекте бутик-отеля в центре Санкт-Петербурга
    Галерея дизайна | bulthaup

  • За интеграцию произведений искусства в образовательное пространство
    Школа Masters

  • За создание синергии произведений современного искусства и объектов дизайна в проекте Collectors' Lounge
    Anna Nova Gallery

  • За владение искусством цвета
    Компания Tikkurila

На церемонии было объявлено, что третий конкурс «Золотой Трезини», который пройдет в 2020 году, приобретет международный статус при поддержке МИД РФ. О дате начала приема заявок на III Международный конкурс «Золотой Трезини» будет объявлено в первом квартале 2020 года.

Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), проводится с 2018 года. Цель конкурса — выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.

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