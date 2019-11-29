В Музее Булгакова откроется выставка о Дмитрии Стонове

29 ноября в Музее М.А. Булгакова в Москве начнет работу вторая выставка из цикла «Словарь писателей Михаила Булгакова», она будет посвящена Дмитрию Стонову (1898-1962).

На выставке будут представлены книги и документы, переданные в дар Музею М.А. Булгакова сыном писателя, Леонидом Стоновым.

Как сообщает сайт музея, экспозиция покажет жизнь Дмитрия Стонова в разных ее ипостасях: начинающего полтавского литератора, бывавшего в доме у Короленко; вполне успешного писателя, дружившего с Михаилом Булгаковым и ходившего с ним по редакциям и литературным кружкам; журналиста армейской газеты, у которого всегда находилось время для письма родным; узника сталинских лагерей, автора книги рассказов-свидетельств об этих лагерях; наконец, создателя подпольного романа-антиутопии, о публикации которого в 1960-е годы в СССР не могло быть и речи.

Выставка «Словарь писателей Михаила Булгакова: Дмитрий Стонов» в Музее М.А. Булгакова продлится до 20 марта 2020 года.



































































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