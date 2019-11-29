Проблемы городского активизма обсудят в Петербурге

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7 декабря в Анненкирхе, лютеранской церкви св. Анны в Петербурге пройдет однодневный конфест «Активиз/мы», посвященный городскому активизму.
Начало в 11:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Как сообщают организаторы, конфест — это новый формат, в котором совмещены конференция и фестиваль. В программе лекции, воркшопы и дискуссии, а также культурная программа с показами мод и фильмов на городскую тематику.
Темы конфеста «Активиз/мы»:
Активизм
Городская среда
«Мы хотим, чтобы Конфест стал ключевым и ярким событием в культурной жизни Петербурга, так как верим в то, что активизм — это стильно, — говорит одна из организаторов конфеста, директор CISR e.V. Berlin, руководитель проекта Urban Pioneers for Russia and Belarus! Елена Штайн. — "Активиз/мы" — это наш личный вклад в дестигматизацию и популяризацию городского активизма. В основе заложена идея «многогранности» форм городского активизма. Хочется рассмотреть и показать разные формы активностей, в той или иной степени направленных на достижение одной общей цели — делать город не только "комфортным", но живым, интересным, привлекательным, позволяющим самореализацию и саморазвитие его жителей».
Конфест организует некоммерческое научно-общественное объединение CISR e.V. Berlin совместно с командой исследователей и городских активистов из Петербурга (Лилия Воронкова, Олег Паченков, Ольга Мнишко, Юлия Меньшова, Валерия Румянцева) при поддержке Министерства иностранных дел Германии.
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