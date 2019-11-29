Запустилось новое просветительское медиа «Большой музей»

Начал работу «Большой музей» – просветительский медиапроект о культурном наследии России, учрежденный Политехническим музеем при поддержке Яндекса.

На основе редких и интересных материалов из музейных и частных коллекций редакция «Большого музея» создает новые истории и рассказывает их в современных медиаформатах.

«Большой музей» делают Артем Галустян (главный редактор издания), работавший продюсером спецпроектов ИД «Коммерсант», и бывший главред Hopes & Fears, «Секрета фирмы» и редакционный директор Look At Media Николай Кононов. В команду проекта вошли журналисты, дизайнеры, фоторедакторы из Arzamas, Esquire, «Медузы», «Таких дел» и других медиа.

Издание существует на базе платформы «Большой музей», дающей музеям возможность быстро конструировать собственные сайты, публиковать коллекции в разных форматах и привлекать новую аудиторию.

Из письма к читателям:

«Музеи — не то, чем кажутся. Они меняются быстрее, чем мы думаем. Музеи не просто показывают экспонаты, а погружают в неизвестную реальность и заставляют переживать новый опыт. Музеи выходят за пределы своих стен, устраивают экспедиции, учатся работать с трудным прошлым, примирять, спорить, объединять.

Что это значит? Мы находим в коллекциях и архивах редкие материалы и создаём на их основе важные истории. Собираем прямо на сайте тематические выставки из экспонатов разных музеев. Показываем частные коллекции и говорим о явлениях, осмысленныхнаукой, но ещt не попавших в музеи. Всё это мы делаем в разных жанрах и форматах».

Уже сейчас на «Большом музее» можно прочитать, как цензоры в разные времена прикрывали произведения искусства, каким природным приметам доверяли и продолжают доверять метеорологи, почему Александр Дейнека переименовал картину «После душа» в «После боя», а также чем занимались скучающие следователи в годы Большого террора.











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