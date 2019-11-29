КЦ ЗИЛ станет площадкой фестиваля художественных практик и активного слушания

С 3 по 10 декабря в Культурного центре ЗИЛ в Москве пройдет фестиваль художественных практик и активного слушания «Рекреация».

Кураторы и организаторы фестиваля, приуроченного ко дню рождения КЦ ЗИЛ, поставили перед собой задачу показать зрителю архитектуру и историю ЗИЛа с нового ракурса.

В расписании «Рекреации» выставка актуального искусства, образовательная программа и концерты с участием ансамбля Kymatic, Московского ансамбля современной музыки, музыкантов проекта Алисы Куприевой «Лофт Филармония».

Фестиваль откроет перформативный концерт «SUMMA» оркестра «Новая Москва» под управлением Даяны Гофман. Пианист Алексей Любимов и ансамбль Opensound Orchestra Станислава Малышева представят премьеру нового сочинения композитора Павла Карманова, свои спектакли покажут «Театр Скорика» и резидент КЦ ЗИЛ, Драматический театр имени С.Л. Штейна.

Также в фестивальной афише премьера нового камерного мюзикла композитора Александра Марголина и драматурга Даны Жане «Леонард и Сюзанна» по биографии Леонарда Коэна.

Кульминацией «Рекреации» станет культурная программа 7 и 8 декабря — серия лекций и встреч с художниками выставки, групповые экскурсии, спектакли, пространственное прочтение партитур Джона Кейджа и премьера мюзикла.







































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