КЦ ЗИЛ станет площадкой фестиваля художественных практик и активного слушания

«Это практически “Бриджит Джонс”»
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20191510
С 3 по 10 декабря в Культурного центре ЗИЛ в Москве пройдет фестиваль художественных практик и активного слушания «Рекреация».
Кураторы и организаторы фестиваля, приуроченного ко дню рождения КЦ ЗИЛ, поставили перед собой задачу показать зрителю архитектуру и историю ЗИЛа с нового ракурса.
В расписании «Рекреации» выставка актуального искусства, образовательная программа и концерты с участием ансамбля Kymatic, Московского ансамбля современной музыки, музыкантов проекта Алисы Куприевой «Лофт Филармония».
Фестиваль откроет перформативный концерт «SUMMA» оркестра «Новая Москва» под управлением Даяны Гофман. Пианист Алексей Любимов и ансамбль Opensound Orchestra Станислава Малышева представят премьеру нового сочинения композитора Павла Карманова, свои спектакли покажут «Театр Скорика» и резидент КЦ ЗИЛ, Драматический театр имени С.Л. Штейна.
Также в фестивальной афише премьера нового камерного мюзикла композитора Александра Марголина и драматурга Даны Жане «Леонард и Сюзанна» по биографии Леонарда Коэна.
Кульминацией «Рекреации» станет культурная программа 7 и 8 декабря — серия лекций и встреч с художниками выставки, групповые экскурсии, спектакли, пространственное прочтение партитур Джона Кейджа и премьера мюзикла.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02Новую книгу Александра Эткинда обсудят в «Пионере»
16:51Объявлена программа Зимнего книжного фестиваля в Казани
15:17Вадим Гаевский прочитает в Театре на Малой Бронной лекцию об Анатолии Эфросе
14:05SOUND UP запускает два новых проекта
13:03Фестиваль самоорганизации пройдет в ММОМА
12:26Евгений Кисин и Вениамин Смехов выступят в Мастерской Фоменко
11:40«Мемориал» оштрафовали на 2,3 млн
10:02«Виниловый пикник» состоится в Москве
28 ноября 2019
17:16В Москве пройдет благотворительный аукцион в пользу людей с ВИЧВсе новости
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20191510
Что покажут в программе тайных киношедевров 2019 года29 ноября 20191577
«Я не вполне теплый и светлый человечек»: премьера новой песни московской арт-поп-группы29 ноября 20191118
Краткий гид Кольты по одной из самых заметных московских выставок28 ноября 20192805
Борислав Козловский о том, зачем прятать на заполярном архипелаге библиотеку распечатанных компьютерных программ28 ноября 20191076
Подкасты, спецпроекты и паблики, которые хотят, чтобы вы стали умнее. Включая лауреатов премии «Просветитель. Digital» этого года28 ноября 20191386
Электроакустическая музыка для чтения или поездок на электричках от дуэта композитора и кларнетиста28 ноября 2019936
«Слово о полку Игореве» в Театре на Малой Бронной28 ноября 20191045
Саунд-художница Мария Молокова — о новой работе «Сонорная депривация», времени, медицине и костях зрителя28 ноября 2019854
Заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина Юлия Де-Клерк — о Рихтере и «Декабрьских вечерах»27 ноября 20191448
Дарья Варламова поговорила с автором книги об истории медицины, похожей на мифы Древней Греции, но только происходившие в реальности27 ноября 20191536
Режиссер «Малыша Джо» — о нашей инфицированности социальными конструктами и проблемах самоидентификации26 ноября 20192028