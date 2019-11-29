Аукцион искусства уличной волны пройдет в Москве

Лот №3 – Алексей Luka. Отражение. 2019

Дерево, фанера, основание от зеркал, акрил; 95 х 122 см © Ruarts

2 декабря в московской галерее Ruarts состоится пятый аукцион искусства уличной волны, организованный художественным фондом Ruarts и творческим объединением «Артмоссфера». Аукцион направлен на поддержку российского уличного искусства.

Лотами аукциона станут около 50 новых работ российских художников, среди которых Кирилл Кто, Вова Нутк, Дмитрий Аске, Миша Мост, Алексей Лука, Женя 0331c, Анатолий Акуе, Slak, Миша Бурый, Виталий SY и Команда ТОЙ.

Как сообщают организаторы, часть вырученных средств пойдет на учреждение гранта, направленного на развитие российского уличного искусства, который будет вручен по итогам открытого конкурса проектов.

О сумме гранта и условиях участия в конкурсе будет объявлено дополнительно после подведения итогов аукциона.

Впервые аукцион в поддержку уличного искусства, организованный «Артмоссферой» и фондом Ruarts, состоялся в 2015 году, в первый год проведения Биеннале уличного искусства. Рекордной для него стала продажа работы Паши 183 «Пластмассовый мир победил», которая ушла за 16 тысяч евро. С тех пор аукцион искусства уличной волны проводится ежегодно, а одним из его результатов стал устойчивый интерес к художникам с уличным бэкграундом в среде коллекционеров и покупателей.

На вырученные от аукциона средства фонд Ruarts и «Артмоссфера» учредили грант, направленный на развитие российского уличного искусства. В 2015 году грант реализовал Дмитрий Аске, который прочитал цикл лекций об истории граффити и стрит-арта, в 2017-м Женя O331c представил свой проект «Мультфильм». В 2018 году грант в размере 300 тысяч рублей получил Павел Мачихин из творческого объединения Chromometrage и направил его на создание документального короткометражного фильма «Осколки: человек-команда» об одной из самых заметных российских художественных группировок.































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