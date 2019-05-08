Умер Евгений Крылатов

© Телеканал «Россия-Культура»

Сегодня, 8 мая, в Москве в возрасте 85 лет умер композитор Евгений Крылатов.

Об этом сообщает ТАСС.

Евгений Павлович Крылатов родился в 1934 году в городе Лысьве Свердловской области (ныне Пермский край), учился в Пермском музыкальном училище и Московской консерватории.

С начала 1960-х годов композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, среди которых «Умка» (1969), «О любви» (1970), «Ох уж эта Настя!» (1971), «Достояние республики» (1971), «Не болит голова у дятла» (1974), «Трое из Простоквашино» (1978), «Приключения Электроника» (1979), «Каникулы в Простоквашино» (1980), «Чародеи» (1982), «Зима в Простоквашино» (1984) и «Гостья из будущего» (1984).

Также Евгений Крылатов писал музыку для театра, сотрудничал с такими поэтами, как Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Леонид Дербенев, Илья Резников и Юрий Энтин, его песни исполняли Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова и другие артисты.

Лауреат государственных наград и премий, народный артист России (1994).





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ